Ajker Patrika
উপসম্পাদকীয়

অ্যান্টার্কটিকার নতুন দ্বীপ ও অস্তিত্বের সংকট

আসিফ
অ্যান্টার্কটিকার নতুন দ্বীপ ও অস্তিত্বের সংকট
ওয়েডেল সাগরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে একটি ছোট পাথুরে দ্বীপ। ছবি: ক্রিস্টিয়ান হাস

অ্যান্টার্কটিকার ওয়েডেল সাগরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি ছোট পাথুরে দ্বীপ বৈশ্বিক জলবায়ু রাজনীতির মানচিত্রে নতুন উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। গিজার মহাপিরামিডের সমতুল্য এই দ্বীপটি এত দিন বিশাল বরফের স্তূপের নিচে লুকানো ছিল। ড্রোনের ক্যামেরায় যখন প্রথম এই পাথুরে ভূমির অস্তিত্ব ধরা পড়ল, তখন তা কেবল একটি ভৌগোলিক আবিষ্কার ছিল না; বরং ছিল প্রকৃতিমাতার এক নির্মম সতর্কবার্তা। বরফের আবরণ সরে গিয়ে এই দ্বীপের আত্মপ্রকাশ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের মেরু অঞ্চলগুলো দ্রুত তাদের শীতল সুরক্ষা কবচ হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু এই দ্বীপের আবির্ভাব কি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি এটি মানবসভ্যতার আসন্ন মহাবিপদের এক সংকেত?

গত তিন দশকে অ্যান্টার্কটিকা যে পরিমাণ বরফ হারিয়েছে, তা লন্ডনের আয়তনের চেয়ে আট গুণ বড়। এই পরিসংখ্যান নিছক কোনো সংখ্যা নয়, বরং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির এক ভয়াবহ পূর্বাভাস। ২০২৬ সালের বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন, কার্বন নিঃসরণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বর্তমান গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২৩০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১.২ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মতো নিচু অঞ্চলগুলোর মানচিত্র বদলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির ভিতকেই কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

আমরা এমন এক বৈপরীত্যের যুগে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ আমাদের হাতের মুঠোয় মহাবিশ্বের রহস্য এনে দিয়েছে, অথচ প্রকৃতির এই নীরব ও বিধ্বংসী রূপান্তরকে আমরা কেবল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের তাত্ত্বিক আলোচনার টেবিলে আটকে রেখেছি। ওয়েডেল সাগরের এই নতুন দ্বীপটির এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক নামকরণ হয়নি। কেউ কৌতুক করে একে ‘আইসবার্গ’ বা কাল্পনিক ‘লামারল্যান্ড’ বলে ডাকছেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমরা কি এই অস্তিত্ব সংকটের মোকাবিলায় আদৌ প্রস্তুত? শিল্পোন্নত দেশগুলো দুই শতাব্দী ধরে শিল্পায়নের যে উন্মাদ দৌড় চালিয়েছে, তার বিষক্রিয়া আজ পুরো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ বিড়ম্বনা হলো, এই অপরিমিত ভোগবাদী জীবনযাত্রার খেসারত দিতে হচ্ছে সেই সব উন্নয়নশীল দেশগুলোকে, যারা এই পরিবর্তনের জন্য অন্তত দায়ী। এটি একধরনের ‘জলবায়ু অবিচার’, যেখানে ক্ষমতার দাপটে ভোগান্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর কোনো দূরবর্তী ভবিষ্যৎ নয়, বরং বর্তমানের এক নির্মম বাস্তবতা। গত কয়েক বছরে দাবদাহের প্রকোপ, আকস্মিক বন্যা এবং মৌসুমি পরিবর্তনের চরম অনিশ্চয়তা—সবই যেন একই বিধ্বংসী সূত্রে গাঁথা। এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি লুকিয়ে আছে মেরু অঞ্চলের বরফের গভীরে। মূলত, বরফ তার সাদা পৃষ্ঠের মাধ্যমে সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীকে প্রাকৃতিকভাবে শীতল রাখে, যাকে বিজ্ঞানীরা ‘অ্যালবেডো এফেক্ট’ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে যখন এই বরফ গলে যায়, তখন তার নিচে থাকা গাঢ় রঙের সমুদ্রপৃষ্ঠ বা স্থলভাগ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই উন্মুক্ত অংশ তখন সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করার পরিবর্তে বিপুল পরিমাণে তাপ শোষণ করতে শুরু করে, যা উষ্ণায়নকে বহুগুণ ত্বরান্বিত করে তোলে। এটি এমন এক প্রাণঘাতী দুষ্টচক্র বা ফিডব্যাক লুপ, যা থেকে বেরিয়ে আসা এখন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি।

তবে এই সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো আজ এক গভীর ধন্দ বা চক্রে আটকা পড়েছে। একদিকে নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তাদের নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি প্রয়োজন, যা জোগাতে গিয়ে বাধ্য হয়েই কিছুটা কার্বন নিঃসরণ করতে হচ্ছে; অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরম খেসারত তাদেরই দিতে হচ্ছে—যা তাদের সীমিত সম্পদকে তছনছ করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কিংবা নিয়মিত অনুষ্ঠিত ‘কপ’ সম্মেলনগুলোতে বড় বড় অঙ্গীকারের ফুলঝুরি থাকলেও বাস্তবে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমানোর চিত্রটি অত্যন্ত হতাশাজনক। কেবল কিছু টেকসই প্রযুক্তির কথা বলাই এখন আর যথেষ্ট নয়; বর্তমান সংকট উত্তরণে প্রয়োজন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল সংস্কার। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, কার্বন ট্যাক্স আরোপ এবং বনভূমি সংরক্ষণের মতো নীতিগুলোকে কেবল দাপ্তরিক নথিপত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আটকে না রেখে, সেগুলোকে কার্যকর ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ তাই কেবল নীতিগত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পদক্ষেপ। প্রথমত, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর আমাদের দীর্ঘদিনের অতি-নির্ভরতা কাটিয়ে দ্রুত নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে সরে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের দায়ভার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু-সহনশীল টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলতে ধনী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তৃতীয়ত, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত এমন এক ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবেশ-ধ্বংসকারী অভ্যাসগুলোকে আমূল বদলে দিতে পারে।

অ্যান্টার্কটিকার এই নতুন দ্বীপটি যেন আমাদের জন্য এক জীবন্ত ‘আয়না’। এটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রকৃতি মানুষের তৈরি কৃত্রিম সীমান্ত বা অর্থনৈতিক কূটকৌশলের তোয়াক্কা করে না; বরং এটি তার নিজস্ব বিধ্বংসী নিয়মে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সংকেত উপেক্ষা করার সুযোগ আর আমাদের নেই। যদি আমরা এখনো সতর্ক না হই এবং প্রকৃতির এই সতর্কবার্তাকে আমলে না নিয়ে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল অবলম্বন না করি, তবে মানবজাতির সামগ্রিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

এই দ্বীপটি কেবল সমুদ্রের মাঝে জেগে ওঠা একটি ভূমিখণ্ড নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত বিবেকের ওপর একটি আঘাত। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীর সুরক্ষা কেবল বিজ্ঞানীরা বা রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব নয়, বরং এটি প্রতিটি মানুষের দায়বদ্ধতা। যদি আমরা এখন সতর্ক না হই, তবে অদূর ভবিষ্যতে মানচিত্রের অনেক দেশই কেবল ইতিহাসের পাতায় জায়গা পাবে। এই দ্বীপটি যেন আমাদের জন্য আশঙ্কার শেষ সংকেত না হয়, বরং দ্রুত এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার এক প্রেরণা হয়ে ওঠে।

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