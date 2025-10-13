Ajker Patrika
শহরের দেয়ালে পোস্টারের সংস্কৃতি

অদ্রিতা দাস
পোস্টার সংস্কৃতি শহরের সৌন্দর্য নষ্টের একটি বড় কারণ। ছবি: সংগৃহীত
যানজট, কোলাহল, হর্নের আওয়াজ, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরিওয়ালার হাঁক—এ হলো বাংলাদেশের শহরগুলোর নিত্যদিনের প্রতিচ্ছবি। শহরের এই ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়তই আমাদের নজর কেড়ে নেয় দেয়ালে এঁটে থাকা বৈচিত্র্যময় নানান পোস্টার। কখনো রাজনৈতিক নেতার মুখ, আবার কখনো পণ্যের বিজ্ঞাপনই যেন শহরের দেয়ালগুলোর ভাষা হয়ে উঠেছে; যেখানে ফুটে ওঠে সমাজ, রাজনীতি ও বাণিজ্যের রঙিন প্রতিযোগিতা। কিন্তু পোস্টারের এই সংস্কৃতি কি আদৌ শহরের পরিবেশকে রঙিন করে তোলে, নাকি এটি শুধু দৃষ্টিদূষণের আরেক নাম?

পোস্টার একটি বহুল প্রচলিত প্রচারমাধ্যম। কিন্তু পোস্টারকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা আজকের কথা নয়; বরং এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৪৪০ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে লিখিত ও চিত্রভিত্তিক প্রচারণা সহজ হয়। তবে পোস্টার তৈরিতে বিপ্লব ঘটে ১৯ শতকের শেষে লিথোগ্রাফি প্রযুক্তির আবিষ্কারের পর থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন, নারী অধিকার, শ্রমিক অধিকার আদায়ে পোস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। পোস্টার মানুষের মনে জাগ্রত করে দেশপ্রেম এবং গড়ে তোলে সচেতনতাবোধ।

তবে আমরা এখন যখন রাস্তায় বের হয়েই হাজারটা রাজনৈতিক নেতার মুখদর্শন করি, তা কখনো কখনো সচেতনতা তৈরির বদলে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। শুধু রাজনৈতিক কিংবা বিজ্ঞাপনের পোস্টারই নয়, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অরুচিকর পোস্টার যেন শহরের দেয়ালগুলোর প্রতিদিনের সঙ্গী। দেয়ালের বাইরেও দোকানের শাটার, রাস্তার ধারের বৈদ্যুতিক খুঁটি, এমনকি বাড়ির দরজাতেও দেখা যায় বিভিন্ন পোস্টারের সমাহার। বিশেষ করে নির্বাচনকালে প্রচারণার জন্য পোস্টারের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। এখন আবার নতুন করে দৃষ্টি কাড়ে স্কুল-কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনের লিফলেট বিতরণের কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত এত পোস্টারের শেষ আশ্রয়স্থল কোথায়?

এর উত্তর হিসেবে বলা যায়, বেশির ভাগ দেয়াললিপি তথা পোস্টার পড়ে থাকে নর্দমা কিংবা জলাশয়ে। যার কারণে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতাসহ নানান সমস্যা। তা ছাড়া, পোস্টারে ব্যবহৃত সলভেন্টভিত্তিক কালি কিংবা পেট্রোলিয়ামনির্ভর কালি আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১২ সালে দেয়াললিখন ও পোস্টার লাগানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দেয়ালে পোস্টার লাগানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যাঁদের দ্বারা এই আইন বাস্তবায়ন হওয়া উচিত, সেসব রাজনীতিবিদই অসংখ্য পোস্টার ছাপিয়ে আইন লঙ্ঘনের জন্য জনসাধারণকে উসকে দেয়। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, আইনটি প্রণয়নের এক দশক পরও কার্যকর ছিল না। ২০২৩ সালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আইন বাস্তবায়নের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যাতে যত্রতত্র পোস্টার লাগালে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায়, আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে ২০১২ সালের আগের চেয়ে পরে দেয়ালে পোস্টার লাগানোর হার আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

পোস্টার সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ হলেও বর্তমানে শহরের সৌন্দর্য নষ্টের একটি বড় কারণ হলো এই পোস্টার। আধুনিক যুগে সবকিছু যেহেতু অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে, তাই পোস্টার ছাপানোর পরিবর্তে অনলাইনকে কাজে লাগিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো অসম্ভব কিছু নয়। এমনকি এখন অনেক সচেতন নাগরিক বিকল্প হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ব্যানার ও অনলাইন বিজ্ঞাপন ব্যবহার করছে। এই পরিবর্তনই প্রমাণ করে, প্রযুক্তি এখন পরিবেশবান্ধব প্রচারের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

