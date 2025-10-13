শহরের দেয়ালে পোস্টারের সংস্কৃতি

অদ্রিতা দাস
যানজট, কোলাহল, হর্নের আওয়াজ, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরিওয়ালার হাঁক—এ হলো বাংলাদেশের শহরগুলোর নিত্যদিনের প্রতিচ্ছবি। শহরের এই ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়তই আমাদের নজর কেড়ে নেয় দেয়ালে এঁটে থাকা বৈচিত্র্যময় নানান পোস্টার। কখনো রাজনৈতিক নেতার মুখ, আবার কখনো পণ্যের বিজ্ঞাপনই যেন শহরের দেয়ালগুলোর ভাষা হয়ে উঠেছে; যেখানে ফুটে ওঠে সমাজ, রাজনীতি ও বাণিজ্যের রঙিন প্রতিযোগিতা। কিন্তু পোস্টারের এই সংস্কৃতি কি আদৌ শহরের পরিবেশকে রঙিন করে তোলে, নাকি এটি শুধু দৃষ্টিদূষণের আরেক নাম?
পোস্টার একটি বহুল প্রচলিত প্রচারমাধ্যম। কিন্তু পোস্টারকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা আজকের কথা নয়; বরং এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৪৪০ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে লিখিত ও চিত্রভিত্তিক প্রচারণা সহজ হয়। তবে পোস্টার তৈরিতে বিপ্লব ঘটে ১৯ শতকের শেষে লিথোগ্রাফি প্রযুক্তির আবিষ্কারের পর থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন, নারী অধিকার, শ্রমিক অধিকার আদায়ে পোস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। পোস্টার মানুষের মনে জাগ্রত করে দেশপ্রেম এবং গড়ে তোলে সচেতনতাবোধ।
তবে আমরা এখন যখন রাস্তায় বের হয়েই হাজারটা রাজনৈতিক নেতার মুখদর্শন করি, তা কখনো কখনো সচেতনতা তৈরির বদলে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। শুধু রাজনৈতিক কিংবা বিজ্ঞাপনের পোস্টারই নয়, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অরুচিকর পোস্টার যেন শহরের দেয়ালগুলোর প্রতিদিনের সঙ্গী। দেয়ালের বাইরেও দোকানের শাটার, রাস্তার ধারের বৈদ্যুতিক খুঁটি, এমনকি বাড়ির দরজাতেও দেখা যায় বিভিন্ন পোস্টারের সমাহার। বিশেষ করে নির্বাচনকালে প্রচারণার জন্য পোস্টারের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। এখন আবার নতুন করে দৃষ্টি কাড়ে স্কুল-কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনের লিফলেট বিতরণের কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত এত পোস্টারের শেষ আশ্রয়স্থল কোথায়?
এর উত্তর হিসেবে বলা যায়, বেশির ভাগ দেয়াললিপি তথা পোস্টার পড়ে থাকে নর্দমা কিংবা জলাশয়ে। যার কারণে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতাসহ নানান সমস্যা। তা ছাড়া, পোস্টারে ব্যবহৃত সলভেন্টভিত্তিক কালি কিংবা পেট্রোলিয়ামনির্ভর কালি আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১২ সালে দেয়াললিখন ও পোস্টার লাগানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দেয়ালে পোস্টার লাগানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যাঁদের দ্বারা এই আইন বাস্তবায়ন হওয়া উচিত, সেসব রাজনীতিবিদই অসংখ্য পোস্টার ছাপিয়ে আইন লঙ্ঘনের জন্য জনসাধারণকে উসকে দেয়। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, আইনটি প্রণয়নের এক দশক পরও কার্যকর ছিল না। ২০২৩ সালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আইন বাস্তবায়নের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যাতে যত্রতত্র পোস্টার লাগালে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায়, আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে ২০১২ সালের আগের চেয়ে পরে দেয়ালে পোস্টার লাগানোর হার আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।
পোস্টার সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ হলেও বর্তমানে শহরের সৌন্দর্য নষ্টের একটি বড় কারণ হলো এই পোস্টার। আধুনিক যুগে সবকিছু যেহেতু অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে, তাই পোস্টার ছাপানোর পরিবর্তে অনলাইনকে কাজে লাগিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো অসম্ভব কিছু নয়। এমনকি এখন অনেক সচেতন নাগরিক বিকল্প হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ব্যানার ও অনলাইন বিজ্ঞাপন ব্যবহার করছে। এই পরিবর্তনই প্রমাণ করে, প্রযুক্তি এখন পরিবেশবান্ধব প্রচারের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
যানজট, কোলাহল, হর্নের আওয়াজ, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরিওয়ালার হাঁক—এ হলো বাংলাদেশের শহরগুলোর নিত্যদিনের প্রতিচ্ছবি। শহরের এই ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়তই আমাদের নজর কেড়ে নেয় দেয়ালে এঁটে থাকা বৈচিত্র্যময় নানান পোস্টার। কখনো রাজনৈতিক নেতার মুখ, আবার কখনো পণ্যের বিজ্ঞাপনই যেন শহরের দেয়ালগুলোর ভাষা হয়ে উঠেছে; যেখানে ফুটে ওঠে সমাজ, রাজনীতি ও বাণিজ্যের রঙিন প্রতিযোগিতা। কিন্তু পোস্টারের এই সংস্কৃতি কি আদৌ শহরের পরিবেশকে রঙিন করে তোলে, নাকি এটি শুধু দৃষ্টিদূষণের আরেক নাম?
পোস্টার একটি বহুল প্রচলিত প্রচারমাধ্যম। কিন্তু পোস্টারকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা আজকের কথা নয়; বরং এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৪৪০ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে লিখিত ও চিত্রভিত্তিক প্রচারণা সহজ হয়। তবে পোস্টার তৈরিতে বিপ্লব ঘটে ১৯ শতকের শেষে লিথোগ্রাফি প্রযুক্তির আবিষ্কারের পর থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন, নারী অধিকার, শ্রমিক অধিকার আদায়ে পোস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। পোস্টার মানুষের মনে জাগ্রত করে দেশপ্রেম এবং গড়ে তোলে সচেতনতাবোধ।
তবে আমরা এখন যখন রাস্তায় বের হয়েই হাজারটা রাজনৈতিক নেতার মুখদর্শন করি, তা কখনো কখনো সচেতনতা তৈরির বদলে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। শুধু রাজনৈতিক কিংবা বিজ্ঞাপনের পোস্টারই নয়, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অরুচিকর পোস্টার যেন শহরের দেয়ালগুলোর প্রতিদিনের সঙ্গী। দেয়ালের বাইরেও দোকানের শাটার, রাস্তার ধারের বৈদ্যুতিক খুঁটি, এমনকি বাড়ির দরজাতেও দেখা যায় বিভিন্ন পোস্টারের সমাহার। বিশেষ করে নির্বাচনকালে প্রচারণার জন্য পোস্টারের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। এখন আবার নতুন করে দৃষ্টি কাড়ে স্কুল-কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনের লিফলেট বিতরণের কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত এত পোস্টারের শেষ আশ্রয়স্থল কোথায়?
এর উত্তর হিসেবে বলা যায়, বেশির ভাগ দেয়াললিপি তথা পোস্টার পড়ে থাকে নর্দমা কিংবা জলাশয়ে। যার কারণে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতাসহ নানান সমস্যা। তা ছাড়া, পোস্টারে ব্যবহৃত সলভেন্টভিত্তিক কালি কিংবা পেট্রোলিয়ামনির্ভর কালি আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১২ সালে দেয়াললিখন ও পোস্টার লাগানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দেয়ালে পোস্টার লাগানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যাঁদের দ্বারা এই আইন বাস্তবায়ন হওয়া উচিত, সেসব রাজনীতিবিদই অসংখ্য পোস্টার ছাপিয়ে আইন লঙ্ঘনের জন্য জনসাধারণকে উসকে দেয়। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, আইনটি প্রণয়নের এক দশক পরও কার্যকর ছিল না। ২০২৩ সালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আইন বাস্তবায়নের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যাতে যত্রতত্র পোস্টার লাগালে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায়, আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে ২০১২ সালের আগের চেয়ে পরে দেয়ালে পোস্টার লাগানোর হার আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।
পোস্টার সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ হলেও বর্তমানে শহরের সৌন্দর্য নষ্টের একটি বড় কারণ হলো এই পোস্টার। আধুনিক যুগে সবকিছু যেহেতু অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে, তাই পোস্টার ছাপানোর পরিবর্তে অনলাইনকে কাজে লাগিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো অসম্ভব কিছু নয়। এমনকি এখন অনেক সচেতন নাগরিক বিকল্প হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ব্যানার ও অনলাইন বিজ্ঞাপন ব্যবহার করছে। এই পরিবর্তনই প্রমাণ করে, প্রযুক্তি এখন পরিবেশবান্ধব প্রচারের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্র সংস্কারের কথা চলছে অনেক আগে থেকে। শোনা যাচ্ছে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের কথা। সবকিছু সংস্কার ও বিনির্মাণ করা হবে। কিন্তু সংস্কার কি শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন? ব্যক্তির সংস্কার প্রয়োজন নেই?৪ মিনিট আগে
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কি সময়মতো পাঠ্যবই হাতে পাবে? জানুয়ারির শুরুতেই উৎসব করে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার যে ঐতিহ্য চালু হয়েছিল, তা রক্ষা করা আদৌ কি সম্ভব হবে? ১১ অক্টোবর আজকের পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয়েছে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা বিষয়ে।১০ মিনিট আগে
কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ত্রয়োদশ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা...১ দিন আগে
প্রতিবছর খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ, বিপণন, প্রস্তুত, পরিবেশন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য নষ্ট হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বার্ষিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছে প্রায় ৯৩১ মিলিয়ন টন, যা মাথাপিছু ১২১ কেজি খাদ্যের সমান।১ দিন আগে