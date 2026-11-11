সন্তান সামলানোর দায়িত্ব কি শুধু মায়ের

সন্তান সামলানোর দায়িত্ব কি শুধু মায়ের
সন্তান জন্মের পর একজন মা তাঁর পেশাগত জীবন চালিয়ে যাবেন, নাকি সন্তানের দেখাশোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেবেন—এই প্রশ্নটি আমাদের সমাজে দীর্ঘদিনের বিতর্কের বিষয়। এক পক্ষ মনে করে, শিশুর সুষ্ঠু মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য শৈশবে মায়ের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য অপরিহার্য। অন্য পক্ষের মতে, মাতৃত্বের পাশাপাশি নারীর নিজস্ব পরিচয়, কর্মক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ধরে রাখাও সমান জরুরি।
কিন্তু এই দুই প্রচলিত মতের বাইরেও যে পরিবারগুলোর নিজস্ব ও ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা রয়েছে, আমরা তা কতটা বিবেচনায় নিই?
আমাদের সমাজে মূলত তিন ধরনের পারিবারিক বাস্তবতা দেখা যায়। প্রথমত, এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে মা-বাবা দুজনই কর্মজীবী। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বাড়তে থাকা বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার খরচ মেটাতে অনেক সময় একজনের আয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই উভয়ের চাকরি করা সব সময় কেবল শখ বা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে পরিবারের টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন।
দ্বিতীয়ত, এমন পরিবারও রয়েছে যেখানে সন্তান জন্মের পর মা স্বেচ্ছায় বা পারিবারিক প্রয়োজনে চাকরি ছেড়ে দেন, যাতে তিনি সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন এবং তার সার্বিক দেখাশোনা নিশ্চিত করতে পারেন।
অন্যদিকে, রয়েছে একক মা কিংবা বাবার (সিঙ্গেল প্যারেন্ট) পরিবার, যাঁদের জীবনসংগ্রাম অন্য যেকোনো কাঠামোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ও বহুগুণ কঠিন।
কর্মক্ষেত্র ও সন্তান
যেসব পরিবারে মা-বাবা দুজনই চাকরি করেন, তাঁদের সামনে সন্তানকে নিরাপদে ও সঠিকভাবে বড় করে তোলার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ থাকে। কর্মক্ষেত্রে থাকার সময় সন্তান কার কাছে নিরাপদ থাকবে, এই দুশ্চিন্তা প্রতিটি কর্মজীবী অভিভাবককে তাড়া করে ফেরে। বর্তমান সময়ে যৌথ পরিবার তেমন না থাকায় সবার তো দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানি কাছে থাকেন না। আবার সবার পক্ষে সন্তানকে ব্যয়বহুল ও মানসম্মত দিবাযত্ন কেন্দ্রে (ডে-কেয়ার সেন্টার) রাখার সুযোগ বা আর্থিক সামর্থ্যও থাকে না। গৃহকর্মীর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করাও অনেক সময় নিরাপদ মনে হয় না। ফলে কর্মজীবী মা-বাবাকে প্রতিনিয়ত অফিসের কাজের চাপ ও সন্তান লালন-পালনের মধ্যে এক কঠিন ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয়।
অনেক মা নিজের পেশাগত পরিচয় ধরে রাখতে কিংবা আত্মনির্ভরশীল হতে চাকরি চালিয়ে যান। চাকরি করলেই যে একজন মা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে পড়বেন, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। বরং সীমিত সময়ের মধ্যেও তাঁরা সন্তানকে সর্বোচ্চ গুণগত সময় (কোয়ালিটি টাইম) দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেন।
সন্তানের জন্য ক্যারিয়ার ত্যাগ
সন্তানের শৈশবের প্রতিটি মুহূর্তে পাশে থাকা, তার খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা ও মানসিক বিকাশের কথা ভেবে নিজের দীর্ঘদিনের গড়া ক্যারিয়ার বা পেশাগত জীবন থেকে সরে দাঁড়ানো মোটেও সহজ সিদ্ধান্ত নয়। যেসব মা সন্তানের নিবিড় দেখাশোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন, তাঁদের এই ত্যাগ ও সিদ্ধান্তকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।
সংসার সামলানো ও একটি শিশুকে সঠিক মূল্যবোধ দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য দায়িত্ব। অথচ অনেক সময় সন্তান লালন-পালনের জন্য চাকরি ছেড়ে দেওয়াকে ব্যক্তিগত অযোগ্যতা কিংবা আত্মপরিচয়হীনতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। এটি অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।
একজন মা চাকরি করছেন কি না, তা দিয়ে কখনোই তাঁর যোগ্যতা, মেধা, আত্মমর্যাদা কিংবা মাতৃত্বের গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। আবার একজনের সবকিছু সামলে নেওয়ার সক্ষমতাকে অন্যজনের জন্য মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানোও অনুচিত। কারণ, একজনের পরিবারে যে ধরনের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা রয়েছে, অন্যজনের ক্ষেত্রে তা নাও থাকতে পারে।
একজনই যখন মা-বাবা উভয়ই
একক মা কিংবা বাবার (সিঙ্গেল প্যারেন্ট) বাস্তবতা আমাদের সমাজে প্রায়ই আলোচনার আড়ালে থেকে যায়। যে পরিবারে একজন অভিভাবককেই মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকা পালন করতে হয়, সেখানে কোনো বিকল্প বা দ্বৈত সহায়তার সুযোগ থাকে না। কর্মজীবী হোন কিংবা ঘরে থেকে সন্তান সামলান—সংসারের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সন্তানের দৈনন্দিন দেখাশোনা, অসুস্থতায় রাত জাগা, স্কুলের পড়াশোনার তদারকি এবং মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা সবকিছুই একার কাঁধে এসে পড়ে। নিজের সব শখ, বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হয়। একটি সাধারণ পরিবারে যে দায়িত্ব দুজন মিলে ভাগ করে নেন, একক অভিভাবককে সেই পাহাড়সম দায়িত্ব একাই বয়ে বেড়াতে হয়।
দায়িত্ব ভাগ হোক ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে
সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার দায়িত্ব নয়; এখানে বাবার সমান অংশগ্রহণ ও দায়িত্ববোধ জরুরি। পাশাপাশি কর্মজীবী মা-বাবা এবং একক অভিভাবকদের পথচলা সহজ করতে রাষ্ট্র, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে-কেয়ার) স্থাপন, মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং জরুরি প্রয়োজনে নমনীয় কর্মঘণ্টার (ফ্লেক্সিবল আওয়ার) ব্যবস্থা করা গেলে অভিভাবকেরা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন।
দিন শেষে প্রতিটি মা-বাবাই—তাঁরা একক অভিভাবক হোন বা দম্পতি, কর্মজীবী হোন কিংবা পূর্ণকালীন অভিভাবক—নিজেদের সন্তানের সর্বোচ্চ মঙ্গলের কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নেন। বাইরে থেকে একটি পরিবারকে দেখে মন্তব্য করা বা বিচারকের আসনে বসা খুব সহজ। কিন্তু সেই পরিবারের ভেতরের বাস্তবতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সীমাবদ্ধতা কিংবা প্রতিদিনের নীরব সংগ্রামের গল্পটা আমরা কতটুকু জানি? হয়তো কারও সিদ্ধান্তের পেছনের গল্পটা জানলে আমাদের নিজেদের মতামতও বদলে যেতে পারে। তাই কারও পরিস্থিতি পুরোপুরি না বুঝে কোনো সিদ্ধান্তকেই ছোট বা বড় করে না দেখে, প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব লড়াইকে সম্মান জানানোই হোক আমাদের সুস্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।
লেখক: সহ-সম্পাদক, আজকের পত্রিকা