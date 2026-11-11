রাজনৈতিক সংস্কৃতির অচলায়তন

রাজনৈতিক সংস্কৃতির অচলায়তন
আধুনিক যুগে এসে ‘ঘোস্ট বাস্টার্ডস’ কিংবা প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেশনকে আমরা নিছক পপ-কালচার বা কল্পকাহিনির অংশ বলে উড়িয়ে দিই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা ভূত-প্রেত বা জাদুকরি শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে যেভাবে তথাকথিত ‘বৈজ্ঞানিক তদন্ত’ চালিয়েছিলেন, তা আজ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। রয়্যাল সোসাইটির বিশিষ্ট ফেলো জন অব্রি এই বিষয়গুলোকে আরও সূক্ষ্ম ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চেয়েছেন। ১৬২৬ সালে জন্মগ্রহণ করা জন অব্রি ছিলেন একজন প্রকৃতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তা। তিনি ১৬৫৬ সাল থেকে ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে একটি বিশদ সমীক্ষা শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে রয়্যাল সোসাইটির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন: ‘যদিও আমি নিজে কখনো এমন কিছু দেখিনি, তবু আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না যে এসব রিপোর্টের পুরোটাই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, কখনো সচরাচর এমন রূপ দেখা যেতে পারে; তবে একটি সত্য হলে বাকি এক শটিই হলো বানানো গল্প।’
জন অব্রির এই বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাঁর লেখা তরুণ ভৃত্যের ঘটনাটি আরও বেশি প্রতীকী ও চিত্তাকর্ষক। অন্ধকারের এক ভয়ংকর কালো আকৃতিকে জীবন বাজি রেখে যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, সেটি আদতে কোনো অতিলৌকিক ভূত নয়, কেবল এক স্তূপ ‘ঘোড়ার বিষ্ঠা’! সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি—অন্ধবিশ্বাসে না জড়িয়ে প্রমাণ খোঁজা এবং কাছে গিয়ে ভয়ের আসল রূপটা উন্মোচন করা—আমাদের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে যখন আমরা তাকাই, তখন মনে হয় আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি প্রতিনিয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর সেই রহস্য আর গোবরের স্তূপের গল্পই বারবার মঞ্চস্থ করে চলেছে। যেখানে দূর থেকে প্রবল আতঙ্ক ছড়ানো অনেক বড় রাজনৈতিক জুজু বা সংকট কাছে গেলে নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধোঁয়াশা আর ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘ভূত’ বা অদৃশ্য শক্তির আতঙ্ক তৈরি করা একটি পুরোনো এক কৌশল। অতীতে এবং বর্তমান সময়েও রাজনৈতিক ময়দানে নানা ধরনের অদৃশ্য হুমকি, অলৌকিক ষড়যন্ত্র বা কাল্পনিক ‘শক্তির’ জুজু দেখানো হয়। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এমন সব বয়ান তৈরি করা হয়, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না। সপ্তদশ শতকের যাজক সাইমন্ডসের ঘোড়ার মতো, ভয়ের চোটে সাধারণ মানুষও কখনো কখনো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাজনীতিতে এই অলৌকিক জুজু বা ভয়ের সংস্কৃতি সমাজকে প্রগতিশীল হতে দেয় না। যখনই কোনো সংকটের সৃষ্টি হয়, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের বদলে সেখানে গুজব, রূপকথা এবং অতিপ্রাকৃত ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ডালপালা ছড়াতে থাকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জনসমর্থন আদায় বা জনদৃষ্টি ভিন্ন খাতে সরাতে একশ্রেণির রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের অনুসারীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ‘ভূতের ভয়’ দেখিয়ে আসায় বরাবরই পারদর্শী।
জন অব্রি তাঁর লেখায় যাজকের ঘোড়ার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, মানুষ ভ্রমের বশে ভুল দেখতে পারে বা বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু ঘোড়া তো মিথ্যা বলতে পারে না! বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠেও অন্ধ দলীয় আনুগত্য বা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার নেশায় সাধারণ মানুষ ও কর্মীরা অনেক সময়ই বিভ্রমের শিকার হন; নেতারা যা বলেন, তা-ই বেদবাক্য বলে মেনে নেন। দলীয় অন্ধত্বের মোহে তাঁরা অনেক সময় তথাকথিত অন্ধ সমর্থনের বৃত্ত থেকে বের হতে পারেন না। কিন্তু অর্থনীতির বাস্তব চিত্র, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান—এই বিষয়গুলো হলো জন অব্রির সেই ‘ঘোড়ার’ মতো, যা কখনোই প্রোপাগান্ডার কাছে মাথা নত করে না। প্রোপাগান্ডার মোড়কে যতই অলৌকিক উন্নয়নের বা কাল্পনিক সংকটের গল্প শোনানো হোক না কেন, খেটেখাওয়া মানুষের শূন্য থালা আর ঘামে ভেজা পিঠ কখনোই মিথ্যা বলে না। ক্ষমতার অলিন্দে বসে নীতিনির্ধারকেরা যতই সাফল্যের রঙিন বেলুন ওড়ান না কেন, বাজারের থলেতে টান পড়া সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস সেই সমস্ত কৃত্রিম বয়ানকে নিমেষেই ভুল প্রমাণ করে দেয়। রাজনৈতিক বক্তৃতার জাদুকরি আলোয় যতই মায়াবী আভা ছড়ানো হোক না কেন, বাস্তবজীবনের অর্থনৈতিক চাপ, বৈষম্য ও সামাজিক অব্যবস্থাপনা ঠিকই আসল সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। মাঠের নিখাদ সত্য এই যে কথার জাদুকরি ফুলঝুরি যতই দীর্ঘ হোক না কেন, পেটের ক্ষুধার বাস্তবতাকে কোনো স্লোগান দিয়েই দীর্ঘকাল দাবিয়ে রাখা যায় না।
জন অব্রির গল্পের সেই তরুণ ভৃত্যটি যদি সেদিন ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতেন, তবে চিরকাল ওই কালো আকৃতিটিকে একটি ভয়ংকর ভূত বলেই বিশ্বাস করে যেতে হতো। কিন্তু তিনি সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও ঠিক এই সাহসের বড় অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো বড় ঘটনা ঘটলে, কোনো গুজব ছড়িয়ে পড়লে কিংবা কোনো চঞ্চল পরিস্থিতি তৈরি হলে আমরা সাধারণত দূর থেকে আতঙ্কিত হই অথবা অন্ধের মতো তা বিশ্বাস করে নিই। দূর থেকে তৈরি করা এই কৃত্রিম ভীতির কাছে আমরা সহজেই আত্মসমর্পণ করি, যা আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে দিন দিন পঙ্গু করে তুলছে। আমরা গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না যে এর পেছনে আসলেই কোনো জনকল্যাণকর নীতি লুকিয়ে আছে, নাকি এটি নিছকই স্বার্থান্বেষী মহলের তৈরি করা কোনো ‘ঘোড়ার বিষ্ঠা’, যা দূর থেকে বিশাল ও ভয়ংকর মনে হলেও কাছে গেলে কেবল দুর্গন্ধ আর ময়লা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে অন্ধ অনুসারী কিংবা সাধারণ জনগণ চিরকাল এক অদৃশ্য জুজুর ভয়ে তথৈবচ অবস্থায় পড়ে থাকে, আর পর্দার অন্তরালে থাকা কুশীলবেরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেক সময়ই বড় বড় রাজনৈতিক সংকট, ইস্যু বা উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত কোনো গঠনমূলক ফলাফলে পৌঁছায় না; কিছুদিন হইচই হওয়ার পর দেখা যায়, পুরো বিষয়টিই ছিল ফাঁকা আওয়াজ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধোঁয়াশা। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও ভয়ের চশমা খুলে ফেলে সাহসিকতার সঙ্গে বাস্তবতাকে যাচাই করা, নতুবা এই চঞ্চল ও অর্থহীন হইচই আমাদের জাতীয় অগ্রগতিকে চিরতরে আটকে রাখবে।
সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন, যেকোনো অদ্ভুত দাবি বা ভীতিকর পরিস্থিতির সামনে পড়লেই অন্ধভাবে আতঙ্কিত হওয়া চলবে না; বরং যুক্তির আলোয় তার সত্যতা যাচাই করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে অপপ্রচার, গুজব এবং ভয়ের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে জন অব্রির মতো এক জোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখ খুব বেশি প্রয়োজন। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে পরাবাস্তব জুজু এবং অন্ধবিশ্বাসের ভূত তাড়াতে হলে তরুণ প্রজন্মকে সেই সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে, যেভাবে সেই ভৃত্যটি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে ভূতকে নিছক গোবরের স্তূপে পরিণত করেছিলেন।
রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করার এই দীর্ঘ যাত্রায় আমাদের সবারই রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যটিকে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে।