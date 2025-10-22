অগ্নিকাণ্ড

মাহফুজা খাতুন
বাংলাদেশ এখন যেন বিপর্যয়কর এক অবস্থায় পড়েছে। গত এক সপ্তাহে দু-এক দিনের ব্যবধানে তিনটি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি হলো, দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে আগুন লাগার ঘটনা। এতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার আগে মিরপুরের একটি পোশাক কারখানায় এবং চট্টগ্রামের ইপিজেডে একটি বড় কোম্পানিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই তিনটি ঘটনায় দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। কয়েক মাস আগে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওপর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাটি কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের সিভিল এভিয়েশন সেফটি এবং জাতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে,
তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে মানুষের প্রশ্ন এখন একটাই—দেশে নিরাপত্তা বলতে কিছু আছে, নাকি সবই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে?
আগে আমরা শুধু আগুন নিয়ে আতঙ্কিত হতাম, এখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। আজ কোনো জায়গাই যেন আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মকানুন না মানা, তদারকির চরম অভাব এবং নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতাই এখন দুর্ঘটনাকে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত করেছে। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বা দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তাব্যবস্থায় ঘাটতি মানে কেবল দুর্ঘটনা নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও এক গভীর সংকট।
এসব অগ্নিদুর্ঘটনার মূল সমস্যা আসলে একটিই—জবাবদিহির অভাব। বারবার দুর্ঘটনার পরও এর জন্য কেউ শাস্তি পাচ্ছে না, যথাযথ জবাবদিহিও নিশ্চিত হচ্ছে না। নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘাটতি প্রকট। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফায়ার সেফটি সরঞ্জাম নেই, বিমানের নিরাপত্তা পরীক্ষা দুর্বল, ফায়ার সার্ভিসে জনবল কম, এভিয়েশন অথরিটির নজরদারির অভাবও এসবের জন্য দায়ী। এ ছাড়া অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়মের ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে হতাশাজনক হলো তদন্তের চিত্র, যেখানে সবকিছুর কারণ ‘শর্টসার্কিট’ বা ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’ বলে দায় এড়ানো যেন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। দোষীরা শাস্তিহীন থাকার কারণে দুর্ঘটনা এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
তবে একের পর এক বড় দুর্ঘটনার পেছনে পরিকল্পিত নাশকতার অদৃশ্য ছায়াও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা; যেমন বিমানবন্দর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বড় কলকারখানা টার্গেট হওয়া উদ্বেগজনক। এটা কি শুধু কাকতালীয়, নাকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির একটি কৌশল? এসব বিষয়ও গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা অতি জরুরি। এমনকি কিছু কারখানায় আগুন দিয়ে বিমা জালিয়াতির প্রমাণও পাওয়া গেছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশের শিল্পায়ন, অর্থনীতি, শিক্ষা, এমনকি সাধারণ মানুষের জীবনও চরম ঝুঁকিতে পড়বে। বিদেশি বিনিয়োগ কমবে, পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আন্তর্জাতিক মহলে বিমান চলাচলের সেফটি রেটিং কমে যেতে পারে।
দুর্ঘটনা প্রতিরোধযোগ্য, কিন্তু যখন অব্যবস্থাপনা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়, তখন তা জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে জরুরি ভিত্তিতে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফায়ার অডিট এবং সেফটি সার্টিফিকেট হালনাগাদ করা, এভিয়েশন সেফটি কমিশন গঠন ও স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করা, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও ট্রেনিং এয়ার রুটের নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং জনবহুল এলাকায় প্রশিক্ষণ বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। অগ্নিকাণ্ড এবং বিমান দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি, স্কুল, কলেজ, কলকারখানা ও অফিসে নিয়মিত ফায়ার ও সেফটি ড্রিল বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে—দেশের মানুষের জীবন আর জাতীয় নিরাপত্তা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। জাতির দাবি আজ একটাই—নিরাপত্তা চাই, জবাবদিহি চাই।
লেখক: মাহফুজা খাতুন
শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্কের সমস্যা, সেটির সমাধান তো হয়ইনি, উল্টো ধনবৈষম্য আগের চেয়ে বেড়েছে। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। সেটা হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে যে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা আগের শাসকদের মতোই পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারাই অব্যাহত রেখেছেন।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
শোয়েব সাম্য সিদ্দিক
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শুধু রপ্তানির পণ্য নয়, বরং লাখো মানুষের জীবিকার ভিত্তি। গ্রামের নারী-পুরুষ বা তরুণ-তরুণী পোশাকশিল্পে কাজ করে নিজের জন্য শুধু আয় করছেন না, তাঁদের ঘামে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও গড়ে উঠছে। এই শিল্প খাতে শুধু তৈরি পোশাকই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পোশাক তৈরির পর উচ্ছিষ্ট কাপড়ের টুকরাগুলো গুরুত্বপূর্ণ, যাকে আমরা ঝুট বলে বর্জ্য আকারে ফেলে দিই। কিন্তু এই ঝুটেরও বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। আমরা ভাবি, কাটিং টেবিলের পাশে যেসব কাপড়ের ছোট্ট টুকরা জমে থাকে, সেগুলো আর কোনো কাজের নয়। অথচ এই ফেলে দেওয়া ঝুটই হতে পারে নতুন অর্থনীতির বীজ।
২০২৫ সালে বাংলাদেশে পোশাক কারখানাগুলো থেকে প্রায় ৫ দশমিক ৭ লাখ (প্রায় ৫ লাখ ৭৭ হাজার) টন টেক্সটাইল বর্জ্য তৈরি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে Thomson Reuters Foundation, TexSPACE Today এবং The Centre for Child Rights and Business-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। এই বিপুল বর্জ্য সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে তা হতে পারে টেকসই উৎপাদনের শক্তিশালী কাঁচামাল। এটি নতুন একটি শিল্প হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। আজকের পোশাকের বিশ্ববাজার কেবল সস্তা দাম চায় না, চায় দায়বদ্ধতাও। পোশাকের দাম দেওয়ার আগে তারা জানতে চায় এসব তৈরি করতে গিয়ে কী পরিমাণ উপকরণ সাশ্রয় হলো, কত বর্জ্য পুনর্ব্যবহার হলো এবং কত কাঁচামাল উদ্বৃত্ত হলো? যে কারখানা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, সেই কারখানার দর বাড়িয়ে দেয় আন্তর্জাতিক ক্রেতারা।
এই দায়বদ্ধতার চাহিদা এক বিরাট সুযোগ। ঝুট বাছাই, গ্রেডিং, বেইলিং, স্পিনিং, ফ্যাব্রিক—প্রতিটি ধাপে নতুন কর্মসংস্থান হতে পারে; বিশেষ করে নারী শ্রমিক আর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরি হতে পারে নতুন এক শিল্পের দ্বার। দেশের মধ্যে রিসাইকেলড সুতা তৈরি করা গেলে আরেক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। কারণ, এতে অর্থের সাশ্রয় হবে, কাঁচামাল আমদানির ঝুঁকি কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে।
তবে এই সম্ভাবনার পথ একেবারেই মসৃণ নয়। এর সামনে আছে গেঁথে থাকা বহু পুরোনো গিঁট। প্রথম গিঁটটা আসে আমাদের মনোভাব থেকে। কারখানাগুলোতে এখনো বর্জ্য আলাদা করার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। কাটিং টেবিলের পাশে ঝুট পড়ে থাকে। ভালো-মন্দ সব একসঙ্গে থাকে। এতে ভালো মানের ঝুট খারাপের সঙ্গে মিশে গিয়ে মান হারায়। দাম পড়ে যায়। বাজারে এর জন্য আলাদা মূল্য মেলে না। শ্রমিকও বোঝে না কোনটা রাখবে, কোনটা ফেলবে।
দ্বিতীয় বড় সমস্যা প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে। আমাদের বেশির ভাগ কারখানা এখনো পুরোনো ধরনের ওপেন-এন্ড স্পিনিং পদ্ধতিতে আটকে আছে। এই প্রযুক্তিতে শুধু মাঝারি মানের সুতা তৈরি হয়। এর দাম কম এবং চাহিদাও সীমিত। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বড় ব্র্যান্ডগুলো উচ্চমানের পুনর্ব্যবহৃত (রিসাইকেলড) সুতা চায়। এমন সুতা বানাতে দরকার আধুনিক মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল রিসাইক্লিং যন্ত্র। এই যন্ত্রপাতি অনেক ব্যয়বহুল। তবে এগুলো না আনলে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। ফলে আমরা এই গ্লোবাল দৌড়ে পিছিয়েই পড়ছি।
তৃতীয় গিঁট মালিকানা নিয়ে। ঝুট আসলে কার? কারখানা বলবে তাদের। রিসাইক্লার বলবে তাদের। আবার মধ্যস্বত্বভোগীরাও হাত গলিয়ে বসে থাকে মাঝখানে। ফলে কার মালিকানায় কবে ঝুট বিক্রি হবে, তার কোনো নিয়ম থাকে না। বাজারে দাম হঠাৎ বাড়ে, আবার হঠাৎ পড়ে। একেক দিন একেক রকম দর হয়। বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে তখন।
এই তিনটি গিঁট সমস্যার সমাধান না হলে সম্ভাবনা শুধু ভাবনার মধ্যে আটকে থাকবে। ঝুট তখন কাঁচামাল নয়, বোঝা হয়ে যাবে। এই গিঁট খুলতে হলে প্রথমে দরকার স্বচ্ছ ভাবনা ও পরিকল্পনা। পরিকল্পনাহীন কোনো কিছুই সম্ভাবনা বয়ে আনে না। সে জন্য কারখানার কাটিং টেবিল থেকে শুরু করতে হবে নিয়মের চর্চা। ঝুটকে ফেলে দেওয়ার জিনিস না ভেবে রাখতে হবে আলাদা বাক্সে। রং, ফ্যাব্রিকের ধরন এবং গ্রেড অনুযায়ী আলাদা করতে হবে। প্রতিদিনের হিসাবও রাখতে হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। কারণ, যেটা মাপা যায়, সেটাই উন্নত করা যায়। এরপর দরকার স্বচ্ছতা, প্রতিটি ঝুটের যাত্রাপথ জানা থাকতে হবে। কারখানার মেঝে থেকে গুদাম, গুদাম থেকে ট্রাক, আর ট্রাক থেকে সুতা কারখানা পর্যন্ত এর যাত্রাপথ চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। তাহলে ঝুট হারিয়ে যাবে না। ক্রেতার আস্থাও বাড়বে।
এভাবে ক্রেতারা নিশ্চিত হতে পারবে যে এই সুতা সত্যিই পুনর্ব্যবহৃত। এরপর জরুরি দরকার ঝুটের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ। শিল্পাঞ্চলভিত্তিক কমন রিসাইক্লিং পার্ক গড়ে তুলতে হবে। তারপর শ্রমিকদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এতে তাঁদের দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পুরো প্রক্রিয়ার মানও ওপরের দিকে উঠবে। এখন শুধু সাধারণ টি-শার্ট বানিয়ে গেলে হবে না, বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্যে বৈচিত্র্য আনতেই হবে। ডেনিম, ফ্লিস, অ্যাকটিভ পোশাক এমনকি পুরোনো কাপড় নতুনভাবে ডিজাইন করেও তৈরি করতে হবে। এতে প্রতি পণ্যে মূল্য অনেক বাড়বে। বাংলাদেশ গর্বের সঙ্গে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে পারবে।
পাশাপাশি এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সস্তা ঋণ আর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে। স্থানীয় ডিজাইনারদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলে এই উদ্যোক্তারা পুরোনো কাপড় দিয়ে নতুন ধরনের পোশাক (আপসাইকেলড কালেকশন) বানাতে পারবেন। এতে বাজারে নতুন ভ্যালু অ্যাড যোগ হবে। শিল্পে আসবে সৃজনশীলতার রং। শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা আর সৃজনশীলতা—এই তিন শক্তিই পারে এই গিঁট খুলতে। একবার খুলে গেলে ঝুট আর বর্জ্য নয়, হবে সম্পদ।
আজকের প্রতিযোগিতা শুধু কম দামে পণ্য বানানোর প্রতিযোগিতা নয়, এখন এটি দায়বদ্ধতার প্রতিযোগিতা। যে দেশ নিজের বর্জ্যকে কাঁচামালে রূপ দিতে পারে, আর সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা দেখাতে পারে, বিশ্ববাজার সেই দেশকে আস্থা দেয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ২০২৫ সালেই কয়েক লাখ টন বর্জ্য তৈরি করেছে। এই সংখ্যা ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু আসলে এটা এক বিশাল সম্ভাবনা। বর্জ্য মানেই বোঝা—এমন ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সঠিক নিয়ম আর প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করলে এই বর্জ্যই হতে পারে নতুন শিল্পের ভিত।
লেখক: শোয়েব সাম্য সিদ্দিক
ব্যাংকার এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
সম্পাদকীয়
বৈশ্বিক পর্নো সাইটে নামডাক করেছেন বাংলাদেশি যুগল। চলতি বছরের অক্টোবরে পর্নো তারকাদের আন্তর্জাতিক পারফরমার র্যাঙ্কিংয়ে তাঁরা অষ্টম স্থান অধিকার করেছেন। এক বছরে তাঁদের পর্নো ভিডিও দেখা হয়েছে ২ কোটি ৬৭ লাখের বেশিবার। বান্দরবান থেকে এই যুগলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পর্নো এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে ইতিবাচক কিছু কথা বলার সুযোগ নেই। আমাদের দেশের সামাজিক মূল্যবোধের কথা বিবেচনায় নিলে এই ধরনের সংবাদ খুবই বিব্রতকর।
বিব্রতকর হলেও পর্নো বিষয়ে কথা বলা উচিত। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গোপন ম্যাগাজিন বা বইপত্র প্রকাশিত হতো। স্থূল যৌনতাই ছিল সেই প্রকাশনাগুলোর মূল উপজীব্য। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিসিআর বা ভিসিপির মাধ্যমে নীল ছবির আমদানি হয়। আশির দশকে পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ হানা দিয়েছে নীল ছবির ডেরায়, এ রকম খবর তখন দেখা যেত পত্রপত্রিকায়। বর্তমান যুগে ইন্টারনেট দুনিয়ায় রুচিশীল কনটেন্টের বিপরীতে রুচিহীন কনটেন্টেরও ছড়াছড়ি। ফলে অর্থ উপার্জনের জন্য যে কেউ বেছে নিতে পারছেন এমন সব পথ, যা একসময় ভেবেও দেখা যেত না।
গ্রেপ্তার যুগল বড়ই সেয়ানা। ভিডিও আপলোড করা ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রচার চালাতেন। নতুনদের এসব প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাতেন। সম্ভাব্য আগ্রহীদের ‘কনটেন্ট ক্রিয়েটর’ হিসেবে যুক্ত করার জন্য টেলিগ্রাম চ্যানেলে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরিয়েই কারিগরি জ্ঞান দিয়ে যা ইচ্ছে তা ঘটানো যায়—এটাও তাঁরা প্রমাণ করেছেন। ফলে চাইলেই এই সখাত সলিলে আত্মবিসর্জন দেওয়া যায়। ব্যাপারটা এতই সহজ হয়ে গেছে।
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পর্নোগ্রাফির প্রতি আকর্ষণ অনেকটা নেশার মতো। বাস্তব জীবনের ভালোবাসা বা যৌন সম্পর্কের প্রতি তাতে আগ্রহ কমে যায়। তাৎক্ষণিক আনন্দের সঙ্গে এর যোগ আছে বলে অনেকে এসব নীল ছবি দেখার জন্য অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। লুকিয়ে পর্নোগ্রাফির আস্বাদ গ্রহণ করতে করতে সামাজিক সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। যৌনতার অবাস্তব, অতিরঞ্জিত ও বাণিজ্যিক প্রকাশ ঘটানো এই পর্নোগ্রাফি দেখার ফলে নর-নারীর বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলো নিয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এসব সাইট দেখতে দেখতে যেকোনো মানুষের একাকিত্ব ও বিষণ্নতা বেড়ে যেতে পারে, যা জীবনকে ভুল পথে পরিচালনা করতে পারে।
এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। স্কুলেই বয়স-উপযোগী যৌনশিক্ষা এবং সচেতনতা তৈরি করা, অভিভাবকদেরও সচেতন হয়ে সন্তানদের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি খোলাসা করা, পর্নোতে আসক্ত হয়ে পড়লে মানবিক সহায়তা দেওয়া দরকার। তবে তার চেয়ে বেশি দরকার তরুণদের সামনে এমন এক সৃজনশীল, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করা, যা পর্নোর অশুভ থাবা থেকে তরুণদের রক্ষা করতে পারে। গ্রেপ্তার যুগলের মতো আরও কেউ যদি এই অপকর্মে লিপ্ত থাকেন, তাহলে তাঁদেরও আইনের আওতায় আনা হোক।
শিক্ষকসংকট নিরসন ও প্রশিক্ষণের অভাব দূর করতে হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া কঠিন। প্রশিক্ষণের অভাব, কম বেতন, অনুপ্রেরণার ঘাটতি—সব মিলিয়ে শিক্ষকের মানে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এটা নিরসন করতে না পারলে শিক্ষার হাল খুব একটা পাল্টাবে বলে মনে হয় না।
চিররঞ্জন সরকার
এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে একধরনের অস্বস্তি, হতাশা, আবার কোথাও কোথাও তীব্র প্রশ্নবোধ। কারণ, এবারের পাসের হার মাত্র ৫৮.৮৩ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ কম এবং গত ২১ বছরের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১২,৩৫,৬৬১ জন, এর মধ্যে অকৃতকার্য হয়েছেন ৫,৮৭,০০১ জন। এমনকি ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেননি, যা গত বছরের তুলনায় তিন গুণ বেশি।
অন্যদিকে, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী মাত্র ৬৯,০৮৭ জন, যেখানে গত বছর ছিল প্রায় দেড় লাখ। অর্থাৎ, অর্ধেকের বেশি কমেছে সর্বোচ্চ গ্রেডপ্রাপ্তের সংখ্যা। এই পরিসংখ্যান অনেককেই উদ্বেগাকুল করে তুলেছে, কারণ এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকটকেই যেন তুলে ধরেছে।
কেন এমন ফল? এ নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। তবে বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির একটি শক্ত কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ‘এবারের ফলাফল দরিদ্র নয়, বরং বাস্তবতার প্রতিফলন।’ বিগত বছরগুলোতে কোভিড-পরবর্তী মূল্যায়নপ্রক্রিয়ায় যে ‘সহানুভূতিমূলক মূল্যায়ন’ বা ওভারমার্কিং প্রথা চালু ছিল, এবার তা বন্ধ করা হয়েছে। বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের কোনো ‘উদার নির্দেশনা’ দেওয়া হয়নি; বরং কঠোরভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাই এবারের ফলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত প্রস্তুতি ও জ্ঞানের স্তরকে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত করেছে।
এই বাস্তবতা নির্মম, তবে নিরর্থক নয়। এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জমে থাকা দীর্ঘমেয়াদি গলদেরই যেন প্রকাশ। প্রায় দুই দশক ধরে দেশে ‘পাসের হার’ এবং ‘জিপিএ-৫ প্রাপ্তি’কে শিক্ষার মানের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা—যেখানে জ্ঞান, যুক্তি এবং প্রয়োগের বিকাশ ঘটে—সেই জায়গাটি আমরা উপেক্ষা করেছি। এবার বিবর্ণ চিত্রটা হঠাৎই বেরিয়ে এসেছে।
এবারের ফলে সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো ইংরেজি ও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে ব্যাপক ব্যর্থতা। ইংরেজিতে পাসের হার নেমেছে ৭৭ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে, যা দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। আইসিটি বিষয়েও একই রকম ধস নেমেছে।
এটি শুধু পরীক্ষার ফল নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান দুনিয়ায় ইংরেজি রপ্ত করতে না পারলে সে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। আর আইসিটিতে দুর্বলতা মানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব, ইন্টারনেট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রীর অভাব এই দুই বিষয়ের ফলকে ভয়াবহ করে তুলেছে।
এবারের ফলে আরও একটি উদ্বেগজনক বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে: দেশের ২০২টি প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেননি। শহরের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ অঞ্চলের কলেজগুলো পিছিয়ে। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন, ‘যে অঞ্চল যত বেশি গ্রামীণ, শিক্ষক ও শিক্ষাগত সম্পদের ঘাটতি তত স্পষ্ট।’ এই চিত্রটি কেবল শিক্ষা নয়, একটি ন্যায়সংগত সমাজ গঠনের মৌলিক শর্তের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের। শহর আর গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সুযোগ-সুবিধার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে ক্রমেই গ্রামের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। তারা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এতে করে সামাজিক বৈষম্য আরও তীব্র হয়ে উঠছে।
তবে সব হতাশার মধ্যেও এবারের এইচএসসির ফলে একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে—ছাত্রীরা আবারও এগিয়ে। ছাত্রীদের পাসের হার ৬২.৯৭ শতাংশ, ছাত্রদের ৫৪.৬০ শতাংশ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতেও ছাত্রীরা এগিয়ে—মোট ৩৭ হাজার ৪৪ জন ছাত্রী যেখানে জিপিএ-৫ পেয়েছেন, সেখানে ছেলেরা পেয়েছেন ৩২ হাজার ৫৩ জন। ক্রমবর্ধমান পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল চেতনা বিকাশের কালে মেয়েদের ভালো ফল নিঃসন্দেহে একটি আশাপ্রদ দিক। মেয়েরা এখন শিক্ষাকে আত্মনির্ভরতার বিষয় হিসেবে দেখছে। তারা লেখাপড়ায় বেশি মনোযোগী এবং পরিবারের সমর্থনও তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। নারীশিক্ষার প্রতি বিনিয়োগের এই ফল সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
তবে এই ফলে আমাদের শিক্ষা নিয়ে আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ কথা স্পষ্ট যে সমস্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নয়, বরং ব্যবস্থার গভীরে। মলম দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না, স্থায়ী নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি অন্বেষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন, ‘বাংলাদেশে শেখার সংকট শুরু হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই।’ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়া, লেখা, বোঝা ও বিশ্লেষণের যে ভিত্তি গড়ে ওঠার কথা, তা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল থেকে যায়। এখানে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত যদি মজবুত করা না যায়, তাহলে শিক্ষার চিত্র খুব একটা বদলাবে না।
এ ক্ষেত্রে শিক্ষকসংকট নিরসন ও প্রশিক্ষণের অভাব দূর করতে হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া কঠিন। প্রশিক্ষণের অভাব, কম বেতন, অনুপ্রেরণার ঘাটতি—সব মিলিয়ে শিক্ষকের মানে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এটা নিরসন করতে না পারলে শিক্ষার হাল খুব একটা পাল্টাবে বলে মনে হয় না।
পাঠদানের ধরন ও পাঠ্যক্রমও বাস্তবতার নিরিখে নতুন করে ঢেলে সাজানো উচিত। শিক্ষার্থীরা বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখে আসে, কিন্তু তা বাস্তবজীবনে কতটা প্রযোজ্য—সেই ভাবনা কেউ ভাবে না। সমালোচনামূলক চিন্তা, বিশ্লেষণ, সৃজনশীলতা—এই দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। মূল্যায়ন পদ্ধতিও বদলানো দরকার। বছরের পর বছর ধরে মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু থাকায় শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ কমে যায়। মূল্যায়ন যথাযথভাবে করলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ভালো করছে না। এই ঘাটতি কীভাবে পূরণ করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে।
ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার ব্যাপারেও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। শহরের শিক্ষার্থী যেখানে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেটসহ আধুনিক শিক্ষাসহায়তা পায়, গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থী এখনো ব্ল্যাকবোর্ড ও নোটবইয়ে সীমাবদ্ধ। এই ব্যবধানই আইসিটির ফলে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত, মানবিক ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ জন্য প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিকে পাঠ বোঝা, লেখা, ইংরেজি, আইসিটি ও গণিতের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে। শিক্ষক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ন্যায্য পারিশ্রমিক ও প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিক্ষকেরা পেশাকে পেশা হিসেবেই নেন—চাকরি হিসেবে নয়।
মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও বৈচিত্র্য আনতে হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, প্রজেক্ট ও মৌখিক পরীক্ষার সমন্বয় করতে হবে। গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষায় নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের শুধু নম্বর নয়, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সামাজিক চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হবে। মোবাইলের ফোনে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেশায় আসক্ত শিক্ষার্থীরা যেন লেখাপড়া থেকে দূরে সরে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
সরকার গণ্ডায় গণ্ডায় কমিশন করেছে জাতিকে সংস্কারের দিশা দিতে। শিক্ষা বাদে বাকি প্রায় সব বিষয়েই কমিশনগুলো মাতিয়ে রেখেছে জাতিকে। কমিশন তৈরি করে ‘জাতীয় ঐকমত্য’ তৈরির চেষ্টাও বাদ যায়নি, বরং সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল এই কমিশন। তারা দিনের পর দিন সভা করেছে যে কীভাবে ‘এক বা একাধিক দলকে বাদ দিয়ে’ জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করা যায়! তারা এই আলোচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছে ‘সাম্য আর অন্তর্ভুক্তিমূলক’ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের এক ইউটোপিয়ান অভিপ্রায় থেকে। যদিও তাতে কাজের কাজ কতটুকু কী হয়েছে বা হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে এই ডামাডোল ও কসরতের মধ্যে দেশের শিক্ষা যেন অনেকটাই খেই হারিয়ে ফেলেছে। এইচএসসির ফলে যেন তারই একটি সতর্কসংকেত।
যদি এই ফলকে আমরা আত্মসমালোচনার সূচনা হিসেবে গ্রহণ করি, তবে এটি হবে এক নতুন যাত্রার শুরু। আজ যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আগামী দিনে সমাজের সফলতম মানুষ হয়ে উঠবেন—যদি আমরা তাঁদের জন্য সঠিক পরিবেশ, শিক্ষক ও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি।
লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট
