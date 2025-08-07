বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট থেকে লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে একজন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবতরণ করানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানায়, বিমানের বিজি-২০১ ফ্লাইটটি আজ বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে সিলেট থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। তবে মাঝপথে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাইলট জরুরি ভিত্তিতে ইস্তাম্বুলে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইস্তাম্বুলে অবতরণ করে বিমানটি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উপমহাব্যবস্থাপক (আইন ও জনসংযোগ বিভাগ) মো. আল মাসুদ খান জানান, লন্ডনগামী বিজি ২০১ ফ্লাইট চলাকালীন এক যাত্রী শাহ শামসুন নেহার রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় ফ্লাইটের পাইলট ইন কমান্ড অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে লন্ডনের পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে ফ্লাইটটি ডাইভার্ট করেন।
জরুরি অবতরণের মাধ্যমে বিমানটি নিরাপদে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং সেখানে ওই অসুস্থ যাত্রীসহ তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুজন যাত্রী ফ্লাইট থেকে অবতরণ করেন।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট থেকে লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে একজন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবতরণ করানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানায়, বিমানের বিজি-২০১ ফ্লাইটটি আজ বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে সিলেট থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। তবে মাঝপথে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাইলট জরুরি ভিত্তিতে ইস্তাম্বুলে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইস্তাম্বুলে অবতরণ করে বিমানটি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উপমহাব্যবস্থাপক (আইন ও জনসংযোগ বিভাগ) মো. আল মাসুদ খান জানান, লন্ডনগামী বিজি ২০১ ফ্লাইট চলাকালীন এক যাত্রী শাহ শামসুন নেহার রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় ফ্লাইটের পাইলট ইন কমান্ড অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে লন্ডনের পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে ফ্লাইটটি ডাইভার্ট করেন।
জরুরি অবতরণের মাধ্যমে বিমানটি নিরাপদে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং সেখানে ওই অসুস্থ যাত্রীসহ তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুজন যাত্রী ফ্লাইট থেকে অবতরণ করেন।
পুলিশের মহাপরির্দশক বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের বাংলাদেশবিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিজ টেস বি. ব্রেসনান। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে পুলিশ সদর দপ্তরে তাঁদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।১১ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়ার সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
বিবৃতিতে বলা হয়, দুঃখজনক হলেও সত্য, আন্দোলনপরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এখনো নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলছে। হেফাজতে মৃত্যু ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছে; যা আগের সরকারের দমনমূলক আচরণের পুনরাবৃত্তির মতোই মনে হচ্ছে। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণে নাগরিকে৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন। তাদের ব্যালট পেপারে শুধু প্রতীক থাকবে। প্রার্থীর নাম থাকবে না। আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান।৩ ঘণ্টা আগে