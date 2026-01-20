Ajker Patrika
জাতীয়

ইসিতে বিএনপির অভিযোগ: জামায়াত, এনসিপিসহ ৪ দলকে ইসির সতর্কবার্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সময়ের আগে মাঠে প্রচারণা চালানোয় জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) চারটি দলকে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ মঙ্গলবার ইসির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর প্রধানের কাছে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। সতর্কবার্তা পাওয়া বাকি দলগুলো হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

ইসি সূত্র জানিয়েছে, বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়, ২১ জানুয়ারির আগে সব ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ওই চারটি দল আইন অমান্য করে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে; যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর ১৮ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিএনপির অভিযোগ পর্যালোচনা করে সত্যতা পাওয়ায় দলগুলোর প্রধানদের সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

চিঠিতে বলা হয়, ২১ জানুয়ারির আগে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ওই চার দল প্রচারণা চালিয়েছে; যা বিধিবহির্ভূত। নির্ধারিত সময়ের আগে সব ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান ও দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হলো।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। আচরণবিধি অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়ের আগপর্যন্ত প্রচারণার সুযোগ থাকলেও তার আগে গণসংযোগ বা প্রচারণায় আইনি বিধিনিষেধ রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণবিধি লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট দল বা প্রার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদজামায়াতে ইসলামীএনসিপি
