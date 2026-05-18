পবিত্র ঈদুল আজহা ২৮ মে

দেশের আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ২৮ মে উদ্যাপিত হবে মুসলমানদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি এই তথ্য জানায়।
দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার তথ্য পাওয়ায় আগামীকাল মঙ্গলবার (১৯ মে) থেকে শুরু হচ্ছে জিলহজ মাসের গণনা। সেই হিসাবে ২৮ মে দেশে উদ্যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা।
এর আগে, আজ সন্ধ্যায় হিজরি ১৪৪৭ সনের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা ও পবিত্র ঈদুল আজহার তারিখ নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)।
