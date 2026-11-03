সুপ্রিম কোর্টের পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও বিচারপতি নিয়োগ চেয়ে ২৬ আইনজীবীর রিট

সুপ্রিম কোর্টের পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও বিচারপতি নিয়োগ চেয়ে ২৬ আইনজীবীর রিট
সুপ্রিম কোর্টের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, আইনজীবীদের পেশাগত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত বিচারপতি নিয়োগ ও বেঞ্চ গঠনের নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লবসহ ২৬ জন আইনজীবী জনস্বার্থে এই রিট করেন। বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঁইয়ার বেঞ্চে রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন হুমায়ন কবির পল্লব।
রিটে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনকে বিবাদী করা হয়েছে।
রিটে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ২৯১ কোটি টাকা। যা প্রায় ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার জাতীয় বাজেটের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী একই অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য বরাদ্দ ৩৪৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা। অর্থাৎ, সুপ্রিম কোর্টের চেয়ে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা বা ১৯ শতাংশ বেশি। আইনমন্ত্রী নিজেও গত ২ মে গণমাধ্যমে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের ‘সবচেয়ে অবহেলিত খাত’ হিসেবে অভিহিত করেছেন বলে রিটে উল্লেখ করা হয়েছে।
রিটে আরও বলা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সর্বোচ্চ আদালতের তুলনায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বাজেট কম, অথচ মামলার চাপ অনেক বেশি। আপিল ও হাইকোর্ট—উভয় বিভাগের প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত ব্যয় বহন করতে হয় বলে সুপ্রিম কোর্টের ওপর কাঠামোগত চাপও ভারত বা পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি।