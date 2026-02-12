নতুন বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে: প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘আজ আমরা উৎসব পালন করব। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অতীতকে বর্জন করেছি। যেসব দুঃস্বপ্নময় দিন ছিল, সেগুলো আমরা পুরোপুরি পেছনে ফেলে এসেছি। আজ থেকে প্রতিটি পদে নতুন বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে।’
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।
ভোটের পরিবেশ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আজকের দিনটি আমাদের জন্য বিশেষ। আজ আমরা জন্মদিন পালন করছি এবং সারাদিনব্যাপী উৎসব করছি। সব মানুষ মিলে এই উৎসব উদযাপন করব। গণভোটে অংশগ্রহণ করে প্রার্থীর জন্য ভোট দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গণভোটের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ পরিবর্তনের পথে যাবে। তাই আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাই, ভোটে অংশ নিন এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিন।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আজকের দিনটি আমার জীবনের জন্য মহান আনন্দের দিন, একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের সবার জন্যও মুক্তির ও আনন্দের দিন। দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটেছে, নতুন সূচনা হয়েছে—সেটাই হলো আজকেই এই প্রক্রিয়া। সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।’
এ সময় পাশে থেকে একজন বলেন, ‘ঈদ মোবারক।’ তখন প্রধান উপদেষ্টাও বলেন, ‘ঈদ মোবারক।’
ইসি মাছউদ বলেন, আমরা যেখানে কোনো রকম অনিয়ম দেখছি, সেখানে হস্তক্ষেপ করছি। সর্বত্র একটা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিসি ক্যামেরা কাজ করছে, পুলিশের বডি ওর্ন ক্যামেরা কাজ করছে। কাজেই এখানে অনিয়ম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজনের ভোট আরেকজন দিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর বারিধারা স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ক১ ঘণ্টা আগে
ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক থাকলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চান তিনি এবং তার দল। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ শান্ত ও সু-শৃঙ্খল রয়েছে। ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রে আসছেন এবং ভোট কাস্টিংয়ের চিত্রও সন্তোষজনক। তবে...১ ঘণ্টা আগে
অসংগতিগুলো নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র এই প্রার্থী। তিনি বলেন, ‘যখন আমি জিজ্ঞেস করছি— নিয়মটা কী? তখন আবার ওনারা বলতে পারছেন না।’২ ঘণ্টা আগে