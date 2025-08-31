প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচনের বিকল্প ভাবা জাতির জন্য গভীর বিপজ্জনক: প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নিয়ে ভাবে, সেটা হবে এ জাতির জন্য গভীর বিপজ্জনক। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা।
বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
শফিকুল আলম বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা যে ঘোষণা দিয়েছেন, নির্বাচন সে সময়ের মধ্যে হবে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
প্রেস সচিব আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেছেন, কেউ যদি নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নিয়ে ভাবে, সেটা হবে জাতির জন্য গভীর বিপজ্জনক।
প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন হবে। তিনি বারবার বলেছেন, এটা বাংলাদেশর ইতিহাসে ওয়ান অব দ্য বেস্ট ইলেকশন হবে। পিআর পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের কথা হচ্ছে। বিষয়টি কমিশন গণমাধ্যমকে জানাবে।
শফিকুল আলম বলেন, বৈঠকে জাতীয় পার্টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একেকজন একেক ধরনের মতামত দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা সেটা শুনেছেন।
এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে বৈঠক হয়েছে।
বৈঠকে দুর্গাপূজার বিষয়টি এসেছে জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, দুর্গাপূজা ঘিরে দেশে যেন কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র, কেউ যেন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য সব রাজনৈতিক দলকে সজাগ থাকার পাশাপাশি সবার সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
বৈঠকের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার সাক্ষাৎ করেন বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি বলেন, জুলাই সনদ চূড়ান্ত করার বিষয়ে কী কী অগ্রগতি হয়েছে, তাঁরা প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেছেন। এর পাশাপাশি জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কী মতামত দিয়েছে , সেটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
