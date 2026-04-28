Ajker Patrika
জাতীয়

জঙ্গি শব্দটা রিকগনাইজ করি না, কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ সব দেশেই থাকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৩০
জঙ্গি শব্দটা রিকগনাইজ করি না, কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ সব দেশেই থাকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ‘উগ্রবাদী সংগঠনের’ সম্ভাব্য হামলা নিয়ে পুলিশের সতর্কতার মধ্যেও দেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁও-এ কোস্টগার্ড সদর দপ্তরে বাহিনীটির ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশে জঙ্গি উত্থানের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর ভাষ্য, ‘আমি ওই শব্দকে রিকগনাইজ করি না। আমাদের দেশে এ রকম কোনো তৎপরতা নেই। কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ পৃথিবীর সব দেশেই থাকে—আমাদের দেশেও থাকতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, ‘র‍্যাডিক্যাল (চরমপন্থী) কিছু ফোর্স থাকে, ফান্ডামেন্টালিস্ট (মৌলবাদী) কিছু রাজনৈতিক দল থাকে—এসবে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আপনি (সাংবাদিক) যে শব্দটি ব্যবহার করলেন, বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটার কোনো অস্তিত্ব নেই।’

অতীতে ‘জঙ্গি’ শব্দটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী আমলে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এ বিষয়টি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে সেগুলোর এক্সিস্টেন্স (অস্তিত্ব) নেই।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জনবল বাড়িয়ে প্রায় ১০ হাজারে উন্নীত করার পরিকল্পনার কথা জানান। পাশাপাশি জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক ডকইয়ার্ড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ভবিষ্যতে হেলিকপ্টার ও আধুনিক রেসকিউ ড্রোন সংযোজন করা হবে। ইতিমধ্যে তিনটি সার্ভেইলেন্স ড্রোন যুক্ত হয়েছে এবং নতুন জাহাজ সংযোজনের কার্যক্রম চলমান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে মাল্টিরোল রেসপন্স ভেসেল ও অফশোর প্যাট্রল ভেসেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চগতির বুলেটপ্রুফ বোট সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা উপকূলীয় এলাকায় অপরাধ দমনে সহায়ক হবে।

মাদক পাচার, মানবপাচার, চোরাচালান ও জলদস্যুতা দমনে কোস্টগার্ডের ভূমিকার প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমেও বাহিনীটির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কোস্টগার্ডের মহাপরিচালকসহ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীপুলিশরাজধানীজঙ্গিসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

জঙ্গি শব্দটা রিকগনাইজ করি না, কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ সব দেশেই থাকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গি শব্দটা রিকগনাইজ করি না, কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ সব দেশেই থাকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ওয়াসার পানি নিয়ে মির্জা ফখরুলের অসন্তোষ

কারাগারে বন্দীদের জন্য আসছে ক্যাশলেস সুবিধা