Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদুল ফিতরের নামাজ

চোখের জলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১১: ৩৭
চোখের জলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভেতরে ও বাইরে ঈদের আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানের মতো রাজধানীতেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা। সকালবেলার ঈদের জামাত শেষে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেশ-জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভোর থেকেই মুসল্লিদের ঢল নামে। সকাল ৭টায় প্রথম জামাত শুরুর আগে মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান। মোনাজাতের মাধ্যমে জামাত শেষ হয় সকাল ৭টা ২৬ মিনিটে।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভেতরে ও বাইরে ঈদের আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভেতরে ও বাইরে ঈদের আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মোনাজাতে মুসল্লিরা রমজানের রোজা ও অন্যান্য ইবাদত কবুলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। পাশাপাশি মৃত আত্মীয়স্বজনের মাগফিরাত কামনা করা হয়। অনেক মুসল্লি চোখের জলে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন।

প্রথম জামাত শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় জামাতে অংশ নিতে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম জামাত শেষ হতেই তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করেন। প্রতিবছরের মতো এবারও বায়তুল মোকাররমে পাঁচটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভেতরে ও বাইরে ঈদের আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভেতরে ও বাইরে ঈদের আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সময়সূচি অনুযায়ী জামাতগুলো হয় সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা, ১০টা ও ১০টা ৪৫ মিনিটে। বিভিন্ন জামাতে দেশের স্বনামধন্য আলেমগণ ইমামতি করেন।

এদিকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের প্রধান ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে। এতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

বিষয়:

ঈদনামাজঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

সম্পর্কিত

চোখের জলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া

চোখের জলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া

