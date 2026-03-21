চোখের জলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া

ঈদুল ফিতরের নামাজ
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানের মতো রাজধানীতেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা। সকালবেলার ঈদের জামাত শেষে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেশ-জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ভোর থেকেই মুসল্লিদের ঢল নামে। সকাল ৭টায় প্রথম জামাত শুরুর আগে মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান। মোনাজাতের মাধ্যমে জামাত শেষ হয় সকাল ৭টা ২৬ মিনিটে।
মোনাজাতে মুসল্লিরা রমজানের রোজা ও অন্যান্য ইবাদত কবুলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। পাশাপাশি মৃত আত্মীয়স্বজনের মাগফিরাত কামনা করা হয়। অনেক মুসল্লি চোখের জলে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন।
প্রথম জামাত শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় জামাতে অংশ নিতে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম জামাত শেষ হতেই তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করেন। প্রতিবছরের মতো এবারও বায়তুল মোকাররমে পাঁচটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।
সময়সূচি অনুযায়ী জামাতগুলো হয় সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা, ১০টা ও ১০টা ৪৫ মিনিটে। বিভিন্ন জামাতে দেশের স্বনামধন্য আলেমগণ ইমামতি করেন।
এদিকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের প্রধান ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে। এতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের টানেলে (দক্ষিণ প্লাজার নিচে) ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর হাইকোর্ট-সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সাধারণ মুসল্লিরা অংশ নেন।৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ টেলিফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুই নেতার মধ্যে এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের শীর্ষ নেতা কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপনের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ঈদের জামাতের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে মাঠে জামাত সম্ভব না হলে সকাল ৯টায়...১৬ ঘণ্টা আগে