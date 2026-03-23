ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা সাত দিনের সরকারি ছুটি শেষ হচ্ছে আজ সোমবার। দীর্ঘ ছুটি শেষে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে খুলছে অফিস-আদালত, ব্যাংকসহ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

এরই মধ্যে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছেন কর্মজীবী মানুষ। বাস, ট্রেন ও নৌপথে ফিরছেন তাঁরা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২১ মার্চ সম্ভাব্য ঈদের তারিখ ধরে আগেই ১৯ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনের ছুটি নির্ধারণ করেছিল। এর মধ্যে ২১ মার্চ ঈদের দিন সাধারণ ছুটি এবং ঈদের আগে ১৯ ও ২০ মার্চ এবং পরে ২২ ও ২৩ মার্চ নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে পূর্বঘোষিত ছুটির পাশাপাশি ১৮ মার্চও নির্বাহী আদেশে ছুটি দেওয়া হয়। তার আগে ১৭ মার্চ শবে কদরের ছুটি থাকায় সরকারি চাকরিজীবীরা টানা সাত দিনের ছুটি পান।

অফিস খোলার মাত্র এক দিন পরই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আবারও সরকারি ছুটি রয়েছে। এরপর ২৭ ও ২৮ মার্চ সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র-শনিবার) থাকায় সরকারি-বেসরকারি অনেক কর্মজীবী ২৪ ও ২৫ মার্চ ঐচ্ছিক ছুটি নিয়েছেন। ফলে ১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত টানা ছুটি নিয়ে অনেকেই একসঙ্গে অফিসে যোগ দেবেন। যার কারণে অফিস-আদালতের পূর্ণ কর্মচাঞ্চল্য ফিরতে আরও কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।

অন্যদিকে ঈদ উপলক্ষে সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৯ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের ছুটি ঘোষণা করে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। তাদের ছুটিও আজ শেষ হচ্ছে। ফলে মঙ্গলবার থেকে সংবাদপত্র অফিসগুলোতেও স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হবে।

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

স্যামসন অপশন: ইসরায়েলের পরমাণু ডকট্রিন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল

তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল

ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল

ঈদের ছুটি শেষ আজ, অফিস­-আদালত খুলছে কাল

‘সরবরাহ সংকট’, সারা দেশের পেট্রলপাম্প বন্ধের আশঙ্কা

‘সরবরাহ সংকট’, সারা দেশের পেট্রলপাম্প বন্ধের আশঙ্কা

ঈদে রাঙামাটিতে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন সেনাপ্রধান

ঈদে রাঙামাটিতে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন সেনাপ্রধান