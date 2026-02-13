২৯৭ আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে বিএনপি জোট পেয়েছে ২১২ আসন। জামায়াত জোট পেয়েছে ৭৭ আসন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন সাতটি আসনে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে একটি আসনে।
ঢাকা বিভাগের ৭০ আসনের ৫৯টিই বিএনপির
ঢাকা বিভাগের ৭০টি আসনের ৫৯টিই জিতে নিয়েছে বিএনপি। আর জামায়াত জয় পেয়েছে আটটি আসনে। এ ছাড়া দুটি আসনে বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং একটি আসনে খেলাফতে মজলিস জিতেছে। জেলাভিত্তিক ফলে দেখা যাচ্ছে, বিভাগের ১৩ জেলার মধ্যে ৮ টিতে কোনো আসন পায়নি জামায়াত কিংবা তাদের জোট সঙ্গীরা।
টাঙ্গাইল জেলা
টাঙ্গাইল-১: ফকির মাহবুব আনাম (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-২: আবদুস সালাম পিন্টু (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-৩: মো. লুৎফর রহমান খান আজাদ (স্বতন্ত্র)
টাঙ্গাইল-৪: লুৎফর রহমান (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-৫: সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-৬: মো. রবিউল আওয়াল (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি)
টাঙ্গাইল-৮: আহমেদ আযম খান (বিএনপি)
কিশোরগঞ্জ জেলা
কিশোরগঞ্জ-১: মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম (বিএনপি)
কিশোরগঞ্জ-২: মো. জালাল উদ্দীন (বিএনপি)
কিশোরগঞ্জ-৩: ড. মুহাম্মদ ওসমান ফারুক (বিএনপি)
কিশোরগঞ্জ-৪: ফজলুর রহমান (বিএনপি)
কিশোরগঞ্জ-৫: শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (স্বতন্ত্র)
কিশোরগঞ্জ-৬: মো. শরীফুল আলম (বিএনপি)
মানিকগঞ্জ জেলা
মানিকগঞ্জ-১: এস এ জিন্নাহ কবীর (বিএনপি)
মানিকগঞ্জ-২: মঈনুল ইসলাম খান (বিএনপি)
মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খানম (বিএনপি)
মুন্সিগঞ্জ জেলা
মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মো. আব্দুল্লাহ (বিএনপি)
মুন্সিগঞ্জ-২: আব্দুস সালাম আজাদ (বিএনপি)
মুন্সিগঞ্জ-৩: মো. কামরুজ্জামান রতন (বিএনপি)
ঢাকা জেলা
ঢাকা-১: খোন্দকার আবু আশফাক (বিএনপি)
ঢাকা-২: মো. আমানউল্লাহ আমান (বিএনপি)
ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (বিএনপি)
ঢাকা-৪: সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-৫: মোহাম্মদ কামাল হোসেন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন (বিএনপি)
ঢাকা-৭: হামিদুর রহমান (বিএনপি)
ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)
ঢাকা-৯: হাবিবুর রশিদ (বিএনপি)
ঢাকা-১০: শেখ রবিউল আলম (বিএনপি)
ঢাকা-১১: মো. নাহিদ ইসলাম (এনসিপি)
ঢাকা-১২: সাইফুল আলম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-১৩: ববি হাজ্জাজ (বিএনপি)
ঢাকা-১৪: মীর আহমাদ বিন কাসেম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-১৫: মো. শফিকুর রহমান (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-১৬: আব্দুল বাতেন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ঢাকা-১৭: তারেক রহমান (বিএনপি)
ঢাকা-১৮: এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন (বিএনপি)
ঢাকা-১৯: দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (বিএনপি)
ঢাকা-২০: মো. তমিজ উদ্দিন (বিএনপি)
গাজীপুর জেলা
গাজীপুর-১: মো. মজিবুর রহমান (বিএনপি)
গাজীপুর-২: এম মন্জুরুল করিম রনি (বিএনপি)
গাজীপুর-৩: এস এম রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)
গাজীপুর-৪: সালাহউদ্দিন আইউবী (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
গাজীপুর-৫: এ কে এম ফজলুল হক মিলন (বিএনপি)
নরসিংদী জেলা
নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি)
নরসিংদী-২: ড. আবদুল মঈন খান (বিএনপি)
নরসিংদী-৩: মনজুর এলাহী (বিএনপি)
নরসিংদী-৪: সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি)
নরসিংদী-৫: মো. আশরাফ উদ্দিন (বিএনপি)
নারায়ণগঞ্জ জেলা
নারায়ণগঞ্জ-১: মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া (বিএনপি)
নারায়ণগঞ্জ-২: মো. নজরুল ইসলাম আজাদ (বিএনপি)
নারায়ণগঞ্জ-৩: আজহারুল ইসলাম মান্নান (বিএনপি)
নারায়ণগঞ্জ-৪: আবদুল্লাহ আল আমিন (এনসিপি)
নারায়ণগঞ্জ-৫: আবুল কালাম (বিএনপি)
রাজবাড়ী জেলা
রাজবাড়ী-১: আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম (বিএনপি)
রাজবাড়ী-২: মো. হারুন-অর-রশিদ (বিএনপি)
ফরিদপুর জেলা
ফরিদপুর-১: ইলিয়াস মোল্যা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
ফরিদপুর-২: শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু (বিএনপি)
ফরিদপুর-৩: চৌধুরী নায়াব ইউসুফ আহমেদ (বিএনপি)
ফরিদপুর-৪: শহিদুল ইসলাম বাবুল (বিএনপি)
গোপালগঞ্জ জেলা
গোপালগঞ্জ-১: মো. সেলিমুজ্জামান মোল্যা (বিএনপি)
গোপালগঞ্জ-২: ডা. কে এম বাবর আলী (বিএনপি)
গোপালগঞ্জ-৩: এস এম জিলানী (বিএনপি)
মাদারীপুর জেলা
মাদারীপুর-১: সাঈদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা (খেলাফত মজলিস)
মাদারীপুর-২: জাহান্দার আলী মিয়া (বিএনপি)
মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার (বিএনপি)
শরীয়তপুর জেলা
শরীয়তপুর-১: সাঈদ আহমেদ আসলাম (বিএনপি)
শরীয়তপুর-২: শফিকুর রহমান কিরণ (বিএনপি)
শরীয়তপুর-৩: মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু (বিএনপি)
চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ আসনে জামায়াত জোটের ভরাডুবি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উত্তরাঞ্চলে ভালো করলেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গিয়ে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াতের। এই অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ আসনের মধ্যে ৫০ টিতেই জিতেছে বিএনপি। দলটির জোটসঙ্গী গণসংহতি আন্দোলন জিতেছে একটি আসন এবং বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্ররা জিতেছে ৩টি আসন। আর জামায়াত জিতেছে ৩টি এবং তাদের জোটসঙ্গী এনসিপি জিতেছে একটি আসন। ফল বিশ্লেষণে আরও দেখা যাচ্ছে, বিভাগের ৭ জেলায় কোনো আসন পায়নি জামায়াত ও তাদের জোটসঙ্গীরা।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: আবদুল হান্নান (বিএনপি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: রুমিন ফারহানা (স্বতন্ত্র)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল (বিএনপি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান (বিএনপি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: আবদুল মান্নান (বিএনপি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: জোনায়েদ সাকি (গণসংহতি আন্দোলন)
কুমিল্লা জেলা
কুমিল্লা-১: ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)
কুমিল্লা-২: সেলিম ভূইয়া (বিএনপি)
কুমিল্লা-৩: শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ (বিএনপি)
কুমিল্লা-৪: হাসনাত আব্দুল্লাহ (এনসিপি)
কুমিল্লা-৫: জসিম উদ্দিন (বিএনপি)
কুমিল্লা-৬: মনিরুল হক চৌধুরী (বিএনপি)
কুমিল্লা-৭: আতিকুল আলম শাওন (স্বতন্ত্র)
কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের সুমন (বিএনপি)
কুমিল্লা-৯: আবুল কালাম (বিএনপি)
কুমিল্লা-১০: মোবাশ্বের আলম (বিএনপি)
কুমিল্লা-১১: ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (জামায়াত)
চাঁদপুর জেলা
চাঁদপুর-১: আ ন ম এহছানুল হক মিলন (বিএনপি)
চাঁদপুর-২: মো. জালাল উদ্দিন (বিএনপি)
চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ আহমেদ (বিএনপি)
চাঁদপুর-৪: এম এ হান্নান (স্বতন্ত্র)
চাঁদপুর-৫: মো. মমিনুল হক (বিএনপি)
ফেনী জেলা
ফেনী–১: রফিকুল আলম মজনু (বিএনপি)
ফেনী–২: অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন (বিএনপি)
ফেনী–৩: আব্দুল আউয়াল মিন্টু (বিএনপি)
নোয়াখালী জেলা
নোয়াখালী-১: এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন (বিএনপি)
নোয়াখালী-২: জয়নুল আবদিন ফারুক (বিএনপি)
নোয়াখালী-৩: মো. বরকত উল্লাহ বুলু (বিএনপি)
নোয়াখালী-৪: মো. শাহজাহান (বিএনপি)
নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (বিএনপি)
নোয়াখালী-৬: আব্দুল হান্নান মাসউদ (এনসিপি)
লক্ষ্মীপুর জেলা
লক্ষ্মীপুর-১: শাহাদাত হোসেন সেলিম (বিএনপি)
লক্ষ্মীপুর-২: আবুল খায়ের ভূঁইয়া (বিএনপি)
লক্ষ্মীপুর-৩: শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি (বিএনপি)
লক্ষ্মীপুর-৪: আশরাফ উদ্দিন নিজান (বিএনপি)
চট্টগ্রাম জেলা
চট্টগ্রাম-১: মোস্তফা কামাল পাশা (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-২: সরওয়ার আলমগীর (বিএনপি), (আপিল বিভাগের আদেশে স্থগিত)
চট্টগ্রাম-৩: মোস্তফা কামাল পাশা (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-৪: মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী (বিএনপি), (আপিল বিভাগের আদেশে স্থগিত)
চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-৭: হুম্মাম কাদের চৌধুরী (বিএনপি)
চট্টগ্রাম ১০: সাঈদ আল নোমান (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-১১: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-১২: মো. এনামুল হক (বিএনপি)
চট্টগ্রাম–১৩: সরওয়ার জামাল নিজাম (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-১৪: জসিম উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)
চট্টগ্রাম-১৫: শাহজাহান চৌধুরী (জামায়ত)
চট্টগ্রাম-১৬: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (জামায়ত)
কক্সবাজার জেলা
কক্সবাজার-১: সালাহউদ্দিন আহমদ (বিএনপি)
কক্সবাজার-২: আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ (বিএনপি)
কক্সবাজার-৩: লুৎফুর রহমান কাজল (বিএনপি)
কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী (বিএনপি)
পার্বত্য তিন জেলা
খাগড়াছড়ি: আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া (বিএনপি)
রাঙামাটি: দীপেন দেওয়ান (বিএনপি)
বান্দরবান: সাচিংপ্রু জেরি (বিএনপি)
সিলেটের ১৯টি আসনের ১৮টিই বিএনপির
সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।
সুনামগঞ্জ জেলা
সুনামগঞ্জ-১: কামরুজ্জামান কামরুল (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-২: নাছির উদ্দিন চৌধুরী (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৪: নূরুল ইসলাম (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৫: কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন (বিএনপি)
সিলেট জেলা
সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মুক্তাদী (বিএনপি)
সিলেট-২: তাহসিনা রুশদীর লুনা (বিএনপি)
সিলেট-৩: আবদুল মালিক (বিএনপি)
সিলেট-৪: আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি)
সিলেট-৫: আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)
সিলেট-৬: এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)
মৌলভীবাজার জেলা
মৌলভীবাজার-১: নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-২: শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৩: এম নাসের রহমান (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৪: মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)
হবিগঞ্জ জেলা
হবিগঞ্জ-১: রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-২: আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৩: জি কে গউছ (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৪: সৈয়দ মো. ফয়সল (বিএনপি)
খুলনা বিভাগের ৩৬ আসনের ২৫টি জামায়াতের
খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই বিভাগে ভূমিধস জয় হয়েছে দলটির। ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৫টিই জিতে নিয়েছে তারা। এ বিভাগে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে ১১টি আসনে। বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে একচেটিয়া ৩টি জেলার সব আসন জিতেছে জামায়াত।
মেহেরপুর জেলা
মেহেরপুর-১: তাজ উদ্দীন খান (জামায়াত)
মেহেরপুর-২: মো: নাজমুল হুদা (জামায়াত)
কুষ্টিয়া জেলা
কুষ্টিয়া-১: রেজা আহমেদ (বিএনপি)
কুষ্টিয়া-২: আব্দুল গফুর (জামায়াত)
কুষ্টিয়া-৩: আমির হামজা (জামায়াত)
কুষ্টিয়া-৪: আফজাল হোসেন (জামায়াত)
চুয়াডাঙ্গা জেলা
চুয়াডাঙ্গা-১: মাসুদ পারভেজ রাসেল (জামায়াত)
চুয়াডাঙ্গা-২: মো. রুহুল আমিন (জামায়াত)
ঝিনাইদহ জেলা
ঝিনাইদহ-১: মো . আসাদুজ্জামান (বিএনপি)
ঝিনাইদহ-২: আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর (জামায়াত)
ঝিনাইদহ-৩: মতিয়ার রহমান (জামায়াত)
ঝিনাইদহ-৪: আবু তালিব (জামায়াত)
যশোর জেলা
যশোর-১: মুহাম্মদ আজীজুর রহমান (জামায়াত)
যশোর-২: মোসলেহউদ্দিন ফরিদ (জামায়াত)
যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (বিএনপি)
যশোর-৪: গোলাম রসুল (জামায়াত)
যশোর-৫: গাজী এনামুল হক (জামায়াত)
যশোর-৬: মোক্তার আলী (জামায়াত)
মাগুরা জেলা
মাগুরা-১: মনোয়ার হোসেন খান (বিএনপি)
মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী (বিএনপি)
নড়াইল জেলা
নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)
নড়াইল-২: আতাউর রহমান বাচ্চু (জামায়াত)
বাগেরহাট জেলা
বাগেরহাট-১: মশিউর রহমান (জামায়াত)
বাগেরহাট-২: শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ (জামায়াত)
বাগেরহাট-৩: শেখ ফরিদুল ইসলাম (বিএনপি)
বাগেরহাট-৪: আব্দুল আলিম (জামায়াত)
খুলনা জেলা
খুলনা-১: আমীর এজাজ খান (বিএনপি)
খুলনা-২: শেখ জাহাঙ্গীর হোসাইন হেলাল (জামায়াত)
খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল (বিএনপি)
খুলনা-৪: এস কে আজিজুল বারী হেলাল (বিএনপি)
খুলনা-৫: আলী আজগার লবী (বিএনপি)
খুলনা-৬: আবুল কালাম আজাদ (জামায়াত)
সাতক্ষীরা জেলা
সাতক্ষীরা-১: মো. ইজ্জত উল্লাহ (জামায়াত)
সাতক্ষীরা-২: মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক (জামায়াত)
সাতক্ষীরা-৩: মুহা. রবিউল বাশার (জামায়াত)
সাতক্ষীরা-৪: গাজী নজরুল ইসলাম (জামায়াত)
রাজশাহীর বিভাগের ৩৯টি আসনের ২৮ টিতেই বিএনপি জয়ী
রাজশাহী বিভাগে বড় জয় পেয়েছে বিএনপির। এই বিভাগের আট জেলার ৩৯টি আসনের ২৮ টিতে জিতেছে দলটি। আর জামায়াত জিতেছে ১১টি আসন। জেলাভিত্তিক ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বগুড়ার ৭টি আসনের সবগুলোয় জিতেছে বিএনপি। আর জামায়াত জিতেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনের সবগুলো। এই বিভাগে দুই বড় জোটের কোনো শরিক দল কিংবা কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় আসেনি।
জয়পুরহাট জেলা
জয়পুরহাট-১: ফজলুর রহমান সাঈদ (জামায়াত)
জয়পুরহাট-২: মো. আব্দুল বারী (বিএনপি)
বগুড়া জেলা
বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)
বগুড়া-২: মীর শাহে আলম (বিএনপি)
বগুড়া-৩: আব্দুল মহিত তালুকদার (বিএনপি)
বগুড়া-৪: মোশারফ হোসেন (বিএনপি)
বগুড়া-৫: জি এম সিরাজ (বিএনপি)
বগুড়া-৬: তারেক রহমান (বিএনপি)
বগুড়া-৭: মোরশেদ মিলটন (বিএনপি)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মো. কেরামত আলী (জামায়াত)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান (জামায়াত)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: নুরুল ইসলাম (জামায়াত)
নওগাঁ জেলা
নওগাঁ-১: মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)
নওগাঁ-২: এনামুল হক (জামায়াত)
নওগাঁ-৩: মো. ফজলে হুদা (বিএনপি)
নওগাঁ-৪: ইকরামুল বারী টিপু (বিএনপি)
নওগাঁ-৫: জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি)
নওগাঁ-৬: শেখ মো. রেজাউল ইসলাম (বিএনপি)
রাজশাহী জেলা
রাজশাহী-১: মুজিবুর রহমান (জামায়াত)
রাজশাহী-২: মিজানুর রহমান মিনু (বিএনপি)
রাজশাহী-৩: শফিকুল হক মিলন (বিএনপি)
রাজশাহী-৪: আব্দুল বারী (জামায়াত)
রাজশাহী-৫: নজরুল ইসলাম মণ্ডল (বিএনপি)
রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ (বিএনপি)
নাটোর জেলা
নাটোর-১: ফারজানা শারমিন পুতুল (বিএনপি)
নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (বিএনপি)
নাটোর-৩: আনোয়ারুল ইসলাম আনু (বিএনপি)
নাটোর-৪: আব্দুল আজিজ (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ জেলা
সিরাজগঞ্জ-১: সেলিম রেজা (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৩: আইনুল হক (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৪: রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত)
সিরাজগঞ্জ-৫: আমিরুল ইসলাম খান আলীম (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৬: এম এ মুহিত (বিএনপি)
পাবনা জেলা
পাবনা-১: নাজিবুর রহমান মোমেন (জামায়াত)
পাবনা-২: সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি)
পাবনা-৩: আলী আছগার (জামায়াত)
পাবনা-৪: আবু তালেব মন্ডল (জামায়াত)
পাবনা-৫: শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস (বিএনপি)
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬ টিতেই
বরিশাল বিভাগে বড় জয় এসেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির। এই বিভাগের ২১টি আসন মধ্যে ১৬ টিতে জিতেছে দলটি। এ ছাড়া, জামায়াত পেয়েছে দুটি। গণ–অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ জিতেছে একটি করে আসন। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৩ টিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট। এই জোট জিতেছে ১৮টি আসন।
বরগুনা জেলা
বরগুনা-১: মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ (ইসলামি আন্দোলন)
বরগুনা-২: নূরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)
পটুয়াখালী জেলা
পটুয়াখালী-১: আলতাফ হোসেন চৌধুরী (বিএনপি)
পটুয়াখালী-২: শফিকুল ইসলাম মাসুদ (জামায়াত)
পটুয়াখালী-৩: নুরুল হক নূর (গণ অধিকার পরিষদ)
পটুয়াখালী-৪: এ বি এম মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)
ভোলা জেলা
ভোলা-১: আন্দালিভ রহমান পার্থ (বিজেপি)
ভোলা-২: হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি)
ভোলা-৩: হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বিএনপি)
ভোলা-৪: নুরুল ইসলাম নয়ন (বিএনপি)
বরিশাল জেলা
বরিশাল-১: জহির উদ্দিন স্বপন, (বিএনপি)
বরিশাল-২: এস শরফুদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)
বরিশাল-৩: জয়নুল আবেদীন, (বিএনপি)
বরিশাল-৪: রাজিব আহসান (বিএনপি)
বরিশাল-৫: মজিবুর রহমান সারওয়ার (বিএনপি)
বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান (বিএনপি)
ঝালকাঠি জেলা
ঝালকাঠি-১: রফিকুল ইসলাম জামাল (বিএনপি)
ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো (বিএনপি)
পিরোজপুর জেলা
পিরোজপুর-১: মাসুদ সাঈদী (জামায়াত)
পিরোজপুর-২: আহম্মদ সোহেল মনজুর (বিএনপি)
পিরোজপুর–৩: রুহুল আমিন দুলাল (বিএনপি)
রংপুর বিভাগের ৩৩ আসনের ১৭টি জামায়াতের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন রংপুর বিভাগের ৩৩টি আসনের ফলাফল স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর ১৭টি আসনে জিতেছে জামায়াতে ইসলামী। জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপি জিতেছে দুটি আসনে। স্বতন্ত্র জিতেছে একটি। তবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাওয়া বিএনপি জিতেছে ১৩টি আসন। ফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই বিভাগের আটটি জেলার ৪ টির সবগুলো আসনেই একচেটিয়া জিতেছে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট।
পঞ্চগড় জেলা
পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার নওশাদ জমির (বিএনপি)
পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ (বিএনপি)
ঠাকুরগাঁও জেলা
ঠাকুরগাঁও-১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি)
ঠাকুরগাঁও-২: ডা. আব্দুস সালাম (বিএনপি)
ঠাকুরগাঁও-৩: জাহিদুর রহমান জাহিদ (বিএনপি)
দিনাজপুর জেলা
দিনাজপুর-১: মো. মনজুরুল ইসলাম (বিএনপি)
দিনাজপুর-২: মো. সাদিক রিয়াজ (বিএনপি)
দিনাজপুর-৩: সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)
দিনাজপুর-৪: আখতারুজ্জামান মিয়া (বিএনপি)
দিনাজপুর-৫: এজেডএম রেজওয়ানুল হক (স্বতন্ত্র)
দিনাজপুর-৬: এজেএম জাহিদ হোসেন (বিএনপি)
নীলফামারী জেলা
নীলফামারী-১: আব্দুস সাত্তার (জামায়াত)
নীলফামারী-২: আল ফারুক আব্দুল লতিফ (জামায়াত)
নীলফামারী-৩: ওবায়দুল্লাহ সালাফি (জামায়াত)
নীলফামারী-৪: হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম (জামায়াত)
লালমনিরহাট জেলা
লালমনিরহাট-১: ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধান (বিএনপি)
লালমনিরহাট-২: রোকন উদ্দিন বাবুল (বিএনপি)
লালমনিরহাট-৩: আসাদুল হাবিব দুলু (বিএনপি)
রংপুর জেলা
রংপুর-১: মো. রায়হান সিরাজী (জামায়াত)
রংপুর-২: এটিএম আজহারুল ইসলাম (জামায়াত)
রংপুর-৩: মো. মাহবুবুর রহমান বেলাল (জামায়াত)
রংপুর-৪: আখতার হোসেন (এনসিপি)
রংপুর-৫: অধ্যাপক গোলাম রব্বানী (জামায়াত)
রংপুর-৬: অধ্যাপক নুরুল আমিন (জামায়াত)
কুড়িগ্রাম জেলা
কুড়িগ্রাম-১: মো. আনোয়ারুল ইসলাম (জামায়াত)
কুড়িগ্রাম-২: ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ (এনসিপি)
কুড়িগ্রাম-৩: মাহবুবুল আলম সালেহী (জামায়াত)
কুড়িগ্রাম-৪: মো. মোস্তাফিজুর রহমান (জামায়াত)
গাইবান্ধা জেলা
গাইবান্ধা-১: মো. মাজেদুর রহমান (জামায়াত)
গাইবান্ধা-২: আব্দুল করিম (জামায়াত)
গাইবান্ধা-৩: আবুল কাওছার মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম (জামায়াত)
গাইবান্ধা-৪: শামীম কায়সার লিংকন (বিএনপি)
গাইবান্ধা-৫: মো. আব্দুল ওয়ারেছ (জামায়াত)
ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির
ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩ টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩ টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।
জামালপুর জেলা
জামালপুর-১: এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি)
জামালপুর-২: সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)
জামালপুর-৩: মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)
জামালপুর-৪: ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম (বিএনপি)
জামালপুর-৫: শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (বিএনপি)
শেরপুর জেলা
শেরপুর-১: রাশেদুল ইসলাম (জামায়াত)
শেরপুর-২: ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)
শেরপুর-৩: (নির্বাচন স্থগিত)
ময়মনসিংহ জেলা
ময়মনসিংহ-১: সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)
ময়মনসিংহ-২: মুহাম্মদুল্লাহ (খেলাফত মজলিস)
ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৪: আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৫: জাকির হোসেন বাবলু (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৬: কামরুল হাসান মিলন (জামায়াত)
ময়মনসিংহ-৭: মাহাবুবুর রহমান লিটন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৮: লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১০: মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১১: ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (বিএনপি)
নেত্রকোনা জেলা
নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)
নেত্রকোনা-২: মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৪: লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৫: মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)
