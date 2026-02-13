বিএনপির আসলাম চৌধুরী ও সরোয়ার আলমগীরের ফলাফল স্থগিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৯৯টি আসনে। এর মধ্যে ২৯৭টি আসনে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তিনটি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এসব আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ইসির এ সংক্রান্ত তিনটি আলাদা চিঠি জারি করা হয়েছে। আসনগুলো হলো—চট্টগ্রাম-২, চট্টগ্রাম-৪ ও শেরপুর-২।
উল্লেখ্য, শেরপুর–৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর মৃত্যুতে এই আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।
শেরপুর-২ আসন নিয়ে ইসির জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে, আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিপিএলএ (লিভ টু আপিল বা আপিল আবেদন)-এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ ফেব্রুয়ারি দেওয়া আদেশের আলোকে নির্বাচনী এলাকা শেরপুর-২ আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে যথারীতি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিপিএলএ-এর চূড়ান্ত আদেশের ওপর তাঁর নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভরশীল হবে মর্মে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে।
এরই মধ্যে গতকাল অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন বিএনপির প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। তবে নির্বাচন কমিশনের চিঠি অনুযায়ী, ওই আসনে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করবে উচ্চ আদালতে দায়ের করা রিট নিষ্পত্তির ওপর।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম-২ আসন নিয়ে ইসির জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে, আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিপিএলএ-এর ৩ ফেব্রুয়ারির আদেশের আলোকে নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম-২ আসনের প্রার্থী সরোয়ার আলমগীর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে যথারীতি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিপিএলএ-এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরোয়ার আলমগীরের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকায় তা স্থগিত রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরোয়ার আলমগীর এই আসনে বিজয়ী হয়েছেন।
একই কারণে দেখিয়ে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর চূড়ান্ত ফলাফলও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
যদিও আজ ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে ২৯৭টি আসনের কথা বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম ২ ও ৪ আসনে পরবর্তীতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে এক অভাবনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে এবং ‘ধানের শীষ’ প্রতীক না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়াই করা বিএনপির সাতজন ‘বিদ্রোহী’ নেতা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। দলের মূল স্রোতের প্রার্থীদের পরাজিত করে তাঁরা এখন সংসদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়া বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় তিনি তারেক রহমানকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ শুক্রবার বিকেলে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। এই জয়ে বিএনপি এবং দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। আজ শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।৪ ঘণ্টা আগে