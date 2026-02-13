Ajker Patrika
জাতীয়

তারেক রহমানকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তারেক রহমান ও মোহাম্মদ মুইজ্জু। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু।

নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে শুক্রবার এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট।

পোস্টে মোহাম্মদ মুইজ্জু লেখেন, ‘বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিশাল জয়ের জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন।’

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আরও লেখেন, ‘মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিতে এবং গভীর করতে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। আমি নিশ্চিত যে আসছে বছরগুলোয় আমাদের অংশীদারত্ব আরও জোরদার হবে এবং এর পরিধি বাড়বে।’

বিএনপিপ্রেসিডেন্টতারেক রহমানমালদ্বীপত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
