তারেক রহমানকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু।
নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে শুক্রবার এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট।
পোস্টে মোহাম্মদ মুইজ্জু লেখেন, ‘বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিশাল জয়ের জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন।’
মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আরও লেখেন, ‘মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিতে এবং গভীর করতে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। আমি নিশ্চিত যে আসছে বছরগুলোয় আমাদের অংশীদারত্ব আরও জোরদার হবে এবং এর পরিধি বাড়বে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে বিএনপি জোট পেয়েছে ২১২ আসন। জামায়াত জোট পেয়েছে ৭৭ আসন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন সাতটি আসনে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে একটি আসনে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন তাঁদের ফলাফলের গেজেট দ্রুত প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে তাঁদের শপথ পড়াবেন কে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৯৯টি আসনে। এর মধ্যে ২৯৭টি আসনে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তিনটি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এসব আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে এক অভাবনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে এবং ‘ধানের শীষ’ প্রতীক না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়াই করা বিএনপির সাতজন ‘বিদ্রোহী’ নেতা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। দলের মূল স্রোতের প্রার্থীদের পরাজিত করে তাঁরা এখন সংসদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।৫ ঘণ্টা আগে