কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে নতুন মহাপরিচালক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী ও মো. হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী ও মো. হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। দুই দপ্তরের শীর্ষ পদে নতুন কর্মকর্তাদের নিয়োগে আজ রোববার (১৭ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলীকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. হাবিবুর রহমান।

এদিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শোয়াইব আহমাদ খানকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

আর মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল মান্নানকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আমেনা বেগমকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরমাদ্রাসাশিক্ষা অধিদপ্তরজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
