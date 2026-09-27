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জাতীয়

দীপন গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ৫৩
দীপন গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান মারা গেছেন
দীপন গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান। ছবি: সংগৃহীত

দীপন গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল শনিবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

দীপন গ্রুপ তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে এক শোকবার্তায় প্রতিষ্ঠানটি পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘তাঁর চিরপ্রয়াণ দীপন গ্রুপসহ সমগ্র দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।’

শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলা হয়, মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর সব সৎকর্ম কবুল করুন, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহকর্মীদের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও শোক সহ্য করার ধৈর্য দান করার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়।

মরহুমের নামাজে জানাজা ও দাফনের সময়সূচি পরবর্তী সময়ে দীপন গ্রুপের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিষয়:

মৃত্যুহাসপাতাল
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