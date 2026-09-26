Ajker Patrika
En
জাতীয়

ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার আহ্বান স্পিকারের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২৮
ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার আহ্বান স্পিকারের
ঢাকা ক্লাবে মোহামেডান সমর্থক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পিকার। ছবি: সংগৃহীত

কৈশোর ও খেলোয়াড়ি জীবনের স্মৃতিচারণ করে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতি নিজের গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। একই সঙ্গে তরুণ সমাজকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখতে দেশের সামগ্রিক ক্রীড়াঙ্গনকে দ্রুত রাজনীতিমুক্ত করার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ শনিবার রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে মোহামেডান সমর্থক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এসব কথা বলেন।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আমার কাছে নিখাদ আবেগ ও ভালোবাসার আরেক নাম। সময়ের পরিক্রমায় খেলাধুলার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনা অনেকাংশে কমে গেলেও ১৯৬৭ সালে মোহামেডান ক্লাবে যখন আমি নিজে খেলতাম, তখন সাধারণ জনমানুষের ফুটবলের প্রতি আবেগ ও উন্মাদনা ছিল অভাবনীয়।’

খেলোয়াড়ি জীবনের ঐতিহাসিক দিক তুলে ধরে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, তৎকালীন সময়ে মোহামেডানের হয়ে মাঠে নামা ছিল অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। স্বাধীনতার আগের দিনগুলোতে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দেশজুড়ে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল। তবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি খেলোয়াড় থাকায় সাধারণ মানুষের সমর্থন ও আবেগ এই ক্লাবের প্রতিই সবচেয়ে বেশি ছিল। সেই সময়ে ক্লাব ফুটবল থেকে শুরু করে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলার জন্য বাঙালি ফুটবলারদের প্রতিনিয়ত পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্থান করে নিতে হতো।

খেলার মাঠে রাজনীতির প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্পিকার বলেন, ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে দেশীয় রাজনীতি ক্রীড়াঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করার ফলে খেলাধুলার সার্বিক মান ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এর পরোক্ষ পরিণতি হিসেবে ঢাকার মাঠগুলোতে ক্লাব ফুটবলের সেই জাঁকজমক ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে।

তরুণ সমাজকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষার ওপর জোর দিয়ে স্পিকার বলেন, ‘খেলাধুলার সুস্থ চর্চার মাধ্যমেই আমাদের তরুণদের মাদক, অপরাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত রাখা সম্ভব।’ এই লক্ষ্যে তিনি অবিলম্বে ক্রীড়াঙ্গনকে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার তাগিদ দেন।

মোহামেডান সমর্থক দলের সাধারণ সম্পাদক এফ এম রফিক উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রেলপথ, সড়ক ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব, মোহামেডান সমর্থক দলের ভাইস চেয়ারম্যান মো. হাতেম, সংসদ সদস্য ও মোহামেডান সমর্থক দলের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যসচিব খাইরুল কবীর খোকন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম এবং মোহামেডান সমর্থক দলের সভাপতি এস এম আলমগীর আবুল।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিগত দিনের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য ও স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের খেলোয়াড়ি জীবনের ওপর একটি বিশেষ তথ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) প্রদর্শন করা হয়। এরপর স্পিকারসহ উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে, সম্মাননা ক্রেস্ট ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা ক্রীড়াকে কেবল সাধারণ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখতে দেশের খেলাধুলাকে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ক্লাবের বিভিন্ন স্তরের সদস্য, জাতীয় পর্যায়ের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, সংসদ সদস্য ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মোহামেডানফুটবলস্পিকারবাংলাদেশের রাজনীতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত