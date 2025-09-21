Ajker Patrika
> জাতীয়

যাত্রীর অনুমতি ছাড়া রিফান্ড নয়—ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে বিমানের নির্দেশনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৯
যাত্রীর অনুমতি ছাড়া রিফান্ড নয়—ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে বিমানের নির্দেশনা

দেশের ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নতুন করে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইনসটি জানিয়েছে, কোনো যাত্রীর টিকিট বাতিল বা রিফান্ডের (টাকা ফেরত) আগে অবশ্যই যাত্রীর সুস্পষ্ট অনুমতি নিতে হবে।

সম্প্রতি এ নির্দেশনা সব ট্রাভেল এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছে বিমান।

বিষয়টি নিয়ে এজেন্সি সূত্রে জানা গেছে, কিছু প্রতিষ্ঠান যাত্রীদের পূর্বানুমতি ছাড়াই কিংবা সঠিকভাবে যোগাযোগ না করেই টিকিট রিফান্ড সম্পন্ন করছে। এতে ভ্রমণকারীদের জন্য অসুবিধা তৈরি হচ্ছে এবং এটি বিমানের যাত্রীসেবা নীতির পরিপন্থী।

নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেকোনো রিফান্ড প্রক্রিয়ার আগে অবশ্যই যাত্রীর সম্মতি নিতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারের—যেমন ট্যুর অপারেটর বা অন্য এজেন্টদের সঙ্গে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে হবে। প্রতিটি রিফান্ড প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক।

বিমান সতর্ক করে জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ নিয়ম ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকেই সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করতে হবে।

পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ হিসেবে বিমান বলছে, আস্থা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং জাতীয় এয়ারলাইনসের সুনাম রক্ষা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেছে সংস্থাটি।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সবিমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করল সিআইডি

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের আওতায় আনা উচিত: নাহিদ ইসলাম

আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের আওতায় আনা উচিত: নাহিদ ইসলাম

যাত্রীর অনুমতি ছাড়া রিফান্ড নয়—ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে বিমানের নির্দেশনা

যাত্রীর অনুমতি ছাড়া রিফান্ড নয়—ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে বিমানের নির্দেশনা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও চারজন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও চারজন

ভোট দিতে চান ৯৪ শতাংশ, পিআর বোঝেন না ৫৬ শতাংশ ভোটার: জরিপ

ভোট দিতে চান ৯৪ শতাংশ, পিআর বোঝেন না ৫৬ শতাংশ ভোটার: জরিপ