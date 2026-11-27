জানুয়ারি থেকে ৬৪ জেলায় ক্রীড়া ক্যালেন্ডার দেওয়া হবে: আমিনুল হক
আগামী জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বছরব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার দেওয়া হবে। এতে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, দাবা, টেবিল টেনিস ও অ্যাথলেটিকসসহ বিভিন্ন খেলার সময়সূচি নির্ধারণ করা থাকবে।
আজ শুক্রবার সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।
মাহবুব আলী খান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শ্বশুর (জুবাইদা রহমানের বাবা)। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান এবং সাবেক মন্ত্রী।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমিনুল হক বলেন, আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সরকার কাজ করছে। শুধু অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস কিংবা কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ নয়, এসব প্রতিযোগিতায় পদক অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় তৈরি, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বছরব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার দেওয়া হবে। এতে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, দাবা, টেবিল টেনিস ও অ্যাথলেটিকসসহ বিভিন্ন খেলার সময়সূচি নির্ধারণ করা থাকবে। এর মাধ্যমে সারা বছর মাঠে খেলাধুলা সচল রাখা এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এ সময় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সিলেটের জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। আর টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, মাদকাসক্তি ও অনলাইন জুয়ার ভয়াবহতা থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। দীর্ঘদিন ধরে সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নিয়মিত ফুটবল, ভলিবল ও বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলার লিগ চালু করতে হবে।
এ জন্য জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এ উদ্যোগে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।
প্রধান বক্তার বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান ছিলেন সিলেটের একজন কৃতী সন্তান। তাঁর জীবন, কর্ম ও গুণাবলি থেকে নতুন প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, দেশের স্বার্থে এবং সিলেটের উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিতে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। একই সঙ্গে রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের আদর্শ ও গুণাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে তা দৈনন্দিন জীবনে চর্চার আহ্বান জানান।
উদ্বোধকের বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সরকার কাজ করছে। শুধু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নয়, পদক অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় তৈরি, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এম এ মালিক ও অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী, সিলেট ওয়াসার চেয়ারম্যান মিফতাহ সিদ্দিকী, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সিলেট মহানগর পুলিশের কমিশনার সারোয়ার মুর্শেদ শামীম, জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী যাবের সাদেক উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক মিজানুর রহমান চৌধুরী, সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদ গ্যাসের পরিচালক বদরুজ্জামান সেলিম, সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব সিদ্দিকুর রহমান পাপলু ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব রেজাউল করিম নাচনসহ মহানগর ও জেলা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেোরা, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও গণমাধ্যমকর্মীরা।
পরে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।