সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ট্যাক্সিলা চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সেনাসদরে এইচআইটি চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাকির উল্লাহ খাত্তাকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেনাপ্রধান। ছবি: আইএসপিআর
সেনাসদরে এইচআইটি চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাকির উল্লাহ খাত্তাকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেনাপ্রধান। ছবি: আইএসপিআর

পাকিস্তানের হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ট্যাক্সিলার (এইচআইটি) চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাকির উল্লাহ খাত্তাকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সেনাসদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ রোববার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আইএসপিআর আরও জানায়, সাক্ষাতের সময় তাঁরা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতার বিভিন্ন সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেন।

