Ajker Patrika
জাতীয়

বিদেশি আইনজীবী চান আনিসুল–সালমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বুধবার ট্রাইব্যুনাল-১ এ দিন ধার্য করেন।

এর আগে তাঁদের কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। দুজনের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।

শুনানিতে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি চান মনসুরুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে হলে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিতে হয়। পরে বার কাউন্সিলে আবেদন করতে হয়।

তবে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, বার কাউন্সিল অনুমতি দিলে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারে। আগে বার কাউন্সিলের অনুমতি লাগবে। তাই এ বিষয়ে আইন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পর্যায়ে আদেশ দেবেন বলে জানান ট্রাইব্যুনাল।

বিষয়:

আনিসুল হকমামলাঅভিযোগসালমান এফ রহমানমানবতাবিরোধী অপরাধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

এলাকার খবর
Loading...