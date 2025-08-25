বিজিবির সঙ্গে বৈঠকে বসতে ঢাকায় পৌঁছাল বিএসএফের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে অংশ নিতে নয় সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় পৌঁছেছে। বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী দালজিৎ সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
প্রতিনিধিদলে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রয়েছেন। বিমানবন্দরে ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন। ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট চলা সম্মেলনে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ উভয় দেশের সীমান্ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে।
সম্মেলন শেষে ২৮ আগস্ট উভয় দেশের পক্ষ থেকে যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করা হবে।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে অংশ নিতে নয় সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় পৌঁছেছে। বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী দালজিৎ সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
প্রতিনিধিদলে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রয়েছেন। বিমানবন্দরে ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন। ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট চলা সম্মেলনে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ উভয় দেশের সীমান্ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে।
সম্মেলন শেষে ২৮ আগস্ট উভয় দেশের পক্ষ থেকে যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করা হবে।
মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে তৈরি হওয়া সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১২টি পশ্চিমা দেশ। ২০১৭ সালে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আট বছর পূর্তিতে দেশগুলো এ বিবৃতি দেয়।২ ঘণ্টা আগে
শিশুর সুস্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসম্মত বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০৩ ঘণ্টা আগে
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব তৈরি করে ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। আজ সোমবার এক বিবৃতিতে এ নিন্দা প্রকাশ করে সংস্থাটি।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি), উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার (এসপি) পদে ৫২ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে