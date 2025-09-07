Ajker Patrika
> জাতীয়

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় নয়: প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৪
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি যখনই দেখছে দেশ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জুলাই হত্যাযজ্ঞে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে, ততই তারা বেপরোয়া হয়ে পড়ছে।

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

প্রেস সচিব বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য সব শক্তি নিয়ে মাঠে নামছে। এটা এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নয়, জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না। সরকার মনে করে, দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক বিষয়ে রিভিউ করা হয় বলে জানান প্রেস সচিব। এ সময় তিনি সভায় নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ, আইন, নৌপরিবহন, অর্থ, শিল্প, স্থানীয় সরকার, নিরাপত্তা উপদেষ্টাসহ ১০ জন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা ধরে রাখার বিষয়ে জোর দেওয়া হয় বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি বলেন, সভায় ঝটিকা মিছিলসহ বেআইনি সমাবেশের বিষয়ে আরও কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে জানিয়ে শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে হবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে এটা পিছিয়ে দেবে।

সম্প্রতি রাজবাড়ীর ঘটনার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সাতজনের মধ্যে অন্তত দুজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর।

বিষয়:

হত্যাজাতীয় নির্বাচনপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় নয়: প্রেস সচিব

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় নয়: প্রেস সচিব

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত দুদকের উপপরিচালক মাহবুবুল আলম

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত দুদকের উপপরিচালক মাহবুবুল আলম