ডিসেম্বরে ১৫৫ কোটি টাকার বেশি চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৫৫ কোটি ৫৯ লাখ ১১ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ এবং উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে সোনা, শাড়ি, তৈরি পোশাক, কসমেটিকস, ইমিটেশন গয়না, আতশবাজি, কাঠ, চা, সুপারি, কয়লা, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, সার, কীটনাশকসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য।

এ ছাড়া গরু-মহিষ, একটি কষ্টিপাথরের মূর্তি এবং চোরাচালানে ব্যবহৃত ট্রাক, পিকআপ, নৌকা, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিল, ক্রিস্টাল মেথ, বিদেশি ও দেশীয় মদ, গাঁজা, সিগারেট এবং বিভিন্ন নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও সিরাপ জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া গত মাসে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ এবং উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে—১২টি দেশি-বিদেশি পিস্তল, একটি রাইফেল, তিনটি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১৬টি ম্যাগাজিন, ৩৩৬ রাউন্ড গোলাবারুদ, একটি মর্টার শেল, ১৭ কেজি গানপাউডার ও ছয়টি অন্যান্য অস্ত্র।

বিজিবি জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭১ জন চোরাচালানিকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ১৩৪ জন বাংলাদেশি, ১৫ জন ভারতীয় এবং ২৭৬ জন মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশসীমান্তজব্দমাদকবিজিবি
