Ajker Patrika
জাতীয়

গণভোটের অধ্যাদেশ জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
গণভোটের অধ্যাদেশ জারি

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের পর গণভোট অধ্যাদেশ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এই অধ্যাদেশ জারি করে গেজেট প্রকাশ করেছে। একই দিন সকালে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গণভোট অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

গণভোটে যে প্রশ্নের ওপর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিতে হবে, তা অধ্যাদেশে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যেসব ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে, সেসব ভোটকেন্দ্রে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন যেসব রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করবে, তারা গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটার তালিকা হবে গণভোটের ভোটার তালিকা। যে প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, সেই প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক ভোটদান করতে চাইলে একজন ভোটার ব্যালট পেপারে মুদ্রিত হ্যাঁ-সূচক ঘরে এবং না-সূচক ভোটদান করতে চাইলে না-সূচক ঘরে কমিশনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে সিলমোহর নির্ধারণ ও সরবরাহ করবে, সেই একই সিলমোহর দিয়ে ভোট দেবেন।

উপদেষ্টা পরিষদে গণভোট অধ্যাদেশ অনুমোদনউপদেষ্টা পরিষদে গণভোট অধ্যাদেশ অনুমোদন

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, গণভোট পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও গ্রহণ করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট-সম্পর্কিত বিধিবিধান ও কমিশনের নির্ধারিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।

বিষয়:

অধ্যাদেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক