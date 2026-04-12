চাকরি ফেরতের পর এবার পদোন্নতি পেলেন পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনূর মিয়া

বরখাস্তের প্রায় দেড় দশক পর পদোন্নতি পেলেন মো. কোহিনূর মিয়া। তাঁকে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (চতুর্থ গ্রেড) পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।
আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে ৯ মার্চ তাঁর বরখাস্তকালকে চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কোহিনূর মিয়াকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। সে সময় তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের পশ্চিম অঞ্চলের উপকমিশনার (ডিসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দুটি বিভাগীয় মামলায় তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।
তবে একই অভিযোগে দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় আদালত তাঁকে নির্দোষ গণ্য করে খালাস দেন। পরে তাঁর গুরুদণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন রাষ্ট্রপতি মঞ্জুর করেন। এর ফলে বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তাঁর বরখাস্তকাল চাকরিকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধিমোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
