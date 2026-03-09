ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা: ৬১ জনের ৪৪৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

অনলাইন গেমিং, অনলাইন জুয়া, ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচাসহ অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে ৬১ জন ব্যক্তি এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৪৪৫টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার সাইবার ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড অপারেশনস সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) সুমন কুমার সাহা অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সিটি ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা শেখ মো. ওয়াজিহ উদ্দিন অনলাইনে প্রতারিত হয়ে পাঁচটি হিসাবে মোট প্রায় ৫১ লাখ ১২ হাজার টাকা নগদ জমা দেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অভিযোগে এসএম জুনাইদুল হক, ওমর হীত হিটলু, মেহেদী হাসান তালুকদার ও সংশ্লিষ্ট ৬১ জন ব্যক্তি ও তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে তফসিলি ব্যাংকগুলোয় পরিচালিত মোট ৫৯৫টি হিসাবে মোট প্রায় ১ হাজার ২১২ কোটি টাকা জমা এবং ১ হাজার ২০৭ কোটি টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া গেছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, লেনদেন পর্যালোচনায় প্রতারণা, অনলাইন গেমিং, বেটিং বা সাইবার স্পেসে জুয়া, হুন্ডি বা দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার, ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা, শুল্ক ফাঁকির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে তাদের ব্যাংকের হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা খুবই জরুরি। অন্যথায় এসব হিসাবে থাকা অর্থ অভিযুক্তরা অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন।
