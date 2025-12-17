সুদানে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ আসবে শনিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুদানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ আগামী শনিবার দেশে আনা হবে। দেশে পৌঁছানোর পর যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ ডিসেম্বর সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিকস বেজে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর পরিচালিত বর্বরোচিত সন্ত্রাসী ড্রোন হামলায় দায়িত্ব পালনরত ছয়জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী শাহাদাতবরণ করেন। এ ঘটনায় প্রথমে আটজন শান্তিরক্ষী আহত হন। পরে আরও একজনের আহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত হওয়ায় আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ জনে।
আহত সব শান্তিরক্ষীকে দ্রুততম সময়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে তাঁরা কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে আগা খান ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন এরই মধ্যে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে সবাই শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।
সুদানে নিহত শান্তিরক্ষীদের পরিচয় এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাঁরা হলেন করপোরাল মো. মাসুদ রানা, এএসসি (নাটোর); সৈনিক মো. মমিনুল ইসলাম, বীর (কুড়িগ্রাম); সৈনিক শামীম রেজা, বীর (রাজবাড়ী); সৈনিক শান্ত মণ্ডল, বীর (কুড়িগ্রাম); মেস ওয়েটার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (কিশোরগঞ্জ) ও লন্ড্রি কর্মচারী মো. সবুজ মিয়া (গাইবান্ধা)।
নামসর্বস্ব আটটি প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক থেকে ৫৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ১১৫ জনকে আসামি করে আটটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের নেপথ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনিসহ তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্য জড়িত বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ এসব মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ভাই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির (ইউসিবিএল) সাবেক পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি এবং সাবেক পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির সদস্য বশির আহম্মেদ পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকের একটি সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। এই কাজে কিছু অসাধু কর্মকর্তাকে ব্যবহার করেন তাঁরা। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ঋণের নামে ইউসিবিএলের বিভিন্ন শাখা থেকে ৫৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে পাচার করা হয়।
এজাহারে বলা হয়, সাধারণ শ্রমিক, দিনমজুর ও অসহায় মানুষকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরে সেগুলো ব্যবহার করে আটটি কাগুজে প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ঋণ আবেদন করা হয়। ঋণ অনুমোদনের পর ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়।
ইউসিবিএলের চকবাজার শাখায় আমির হামজাকে এশিয়া এন্টারপ্রাইজ, মঈন উদ্দিনকে মুন এন্টারপ্রাইজ, নুরুল ইসলামকে ইসলাম এন্টারপ্রাইজ, সাইফু উদ্দিনকে সান সাইন এন্টারপ্রাইজ, দিদারুল আলমকে আলম এন্টারপ্রাইজ, জসীম উদ্দিনকে জুপিটার এন্টারপ্রাইজ, নাজিম উদ্দিনকে নাজিম অ্যান্ড সন্স এবং রাজধন কর্মকারকে আল রাজি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী দেখিয়ে আটটি চলতি হিসাব খোলা হয়।
তদন্তে দেখা গেছে, ইউসিবিএলের চকবাজার শাখা থেকে এশিয়া এন্টারপ্রাইজের নামে ৮ কোটি টাকা, মুন এন্টারপ্রাইজের নামে ৭ কোটি টাকা, ইসলাম এন্টারপ্রাইজের নামে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং সান সাইন এন্টারপ্রাইজের নামে ৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। ইউসিবিএলের পোর্ট শাখা থেকে আলম এন্টারপ্রাইজের নামে ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা, জুপিটার এন্টারপ্রাইজের নামে ৯ কোটি টাকা, পাহাড়তলী শাখা থেকে নাজিম অ্যান্ড সন্সের নামে ৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং বহদ্দারহাট শাখা থেকে আল রাজি এন্টারপ্রাইজের নামে ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সব মিলিয়ে আটটি প্রতিষ্ঠানের নামে মোট ৫৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে লোপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে।
সংস্কার করা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর এজলাস উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে নতুন এই এজলাস উদ্বোধন করেন তিনি।
এত দিন টিনশেড ভবনে ট্রাইব্যুনাল–২-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এখন থেকে পুরোনো হাইকোর্ট ভবনের উত্তর পাশে ট্রাইব্যুনাল–২-এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্য বিচারকেরা।
এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন্য প্রসিকিউটররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলের গুম-খুনসহ চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এখন দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে।
সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিনা অনুমতিতে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ ও প্রচার-প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ ঘটনায় সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য জরুরি সতর্কবার্তা জারি করেছে।
দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি ইসতেরাহা ও হলরুম ভাড়া করে, পাশাপাশি হোটেল-রেস্তোরাঁ কিংবা ব্যক্তিগত বাসাবাড়িতে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছিল। একই সঙ্গে দলবদ্ধভাবে প্রচার-প্রচারণা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগে সৌদি কর্তৃপক্ষ কয়েকজন বাংলাদেশিকে আটক করে।
দূতাবাস জানায়, সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোনো ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, দলবদ্ধ প্রচারণা কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এসব কর্মকাণ্ড স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের শামিল এবং এতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
এমতাবস্থায় সৌদি আরবে অবস্থানরত সব প্রবাসী বাংলাদেশিকে সৌদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ আয়োজন, রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধমূলক বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
একই সঙ্গে সৌদি আরবের প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে দূতাবাস বলেছে, আইন মেনে চলাই প্রবাসীদের নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে। তবে এই মামলার বিচার সরাসরি সম্প্রচার করতে আবেদন করেছেন জাসদ সভাপতি ইনু।
আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ ইনুর আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী এই আবেদন করেন।
এ বিষয়ে শুনানির জন্য ২৪ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ।
এর আগে ১ ডিসেম্বর এই মামলায় প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর, সুনির্দিষ্ট আটটি অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে প্রসিকিউশন। সেদিনই শুনানি শেষে ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। জানা গেছে, ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ প্রমাণে ২০ জন সাক্ষীর তালিকা দিয়েছে প্রসিকিউশন। এ ছাড়া নথি হিসেবে তিনটি অডিও ও ছয়টি ভিডিও দেওয়া হয়।
গত বছরের ২৬ আগস্ট ইনু আটক হন। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় পরে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ইনু। তবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ায় নিজ আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি।
