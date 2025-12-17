Ajker Patrika
জাতীয়

২০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে অমর একুশে বইমেলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ০৪
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে প্রথমে এগিয়ে আনা এবং পরে স্থগিত করা অমর একুশে বইমেলার নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী, আসছে বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এ মেলা, চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।

বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে আজ বুধবার বিকেলে বইমেলার তারিখ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বাংলা একাডেমির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শহীদ মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর তারিখ নির্ধারণ-সংক্রান্ত এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বইমেলা উদ্বোধনের সময় আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় নির্ধারণ করা হয়, চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, একাডেমির পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, প্রকাশক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিরা।

জাতীয় নির্বাচন ও রমজান বিবেচনায় নিয়ে বইমেলার সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা একাডেমি। পরে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।

বিষয়:

বইমেলাবাংলা একাডেমিঅমর একুশেএকুশে বইমেলা
