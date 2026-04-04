কেরানীগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ২৯
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফাইল ছবি

কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে গ্যাস লাইটার কারখানায় আগুনে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আজ শনিবার এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। এই প্রাণহানির ক্ষতি অপূরণীয়।’

দুর্ঘটনার খবর জানার পরপরই স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আহত ব্যক্তিদের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দুর্ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটন এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নির্দেশও দেন তিনি।

বিবৃতিতে তিনি নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আজ দুপুরে কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় গ্যাস লাইটার উৎপাদনকারী কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

