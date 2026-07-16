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জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক মেজর ৪৫ বছর পর আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৪
জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক মেজর ৪৫ বছর পর আটক
মো. মোজাফফর হোসেন। ছবি: সংগহীত

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত এবং প্রায় ৪৫ বছর ধরে পলাতক থাকা মেজর (অব.) মো. মোজাফফর হোসেনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডিআইজি মো. শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ডিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, গতকাল বুধবার রাতে বনানীর ডিওএইচএস থেকে তাঁকে আটকের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জিয়া হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপনে ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বিচার হয়। আটক হওয়া মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন ওই মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত ও দীর্ঘদিনের পলাতক আসামি ছিলেন।

বিষয়:

পুলিশহত্যারাজধানীমামলাজিয়াউর রহমানডিবি
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