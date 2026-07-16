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জাতীয়

কাতার থেকে দেশে ফিরেছেন স্পিকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কাতার থেকে দেশে ফিরেছেন স্পিকার
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

কাতারের সাবেক আমির ও বর্তমান আমিরের পিতা শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দেশে ফিরেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

দোহা থেকে রওনা হয়ে আজ বৃহস্পতিবার রাত ৩টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে তিনি পৌঁছান।

কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দুপুরে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ দোহায় পৌঁছান। সফরকালে স্পিকার কাতারের বর্তমান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক শোকবার্তা হস্তান্তর করেন।

শোকবার্তা হস্তান্তরকালে স্পিকার কাতারের আমির এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি প্রয়াত সাবেক আমিরের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন।

শোকবার্তা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ কাতারের শুরা কাউন্সিলের স্পিকার হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-গানিমের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে দুই দেশের সংসদীয় সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

বিষয়:

কাতারবিমানবন্দরস্পিকারশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
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