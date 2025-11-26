আট বিভাগের ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও

Ajker Patrika
আট বিভাগের ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৩২
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৬৬ কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৯ জন, ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, খুলনা বিভাগে ২১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৩ জন, রংপুর বিভাগে ২৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ১৪ জন নতুন ইউএনও নিয়োগ দিয়ে আজ বুধবার পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আগে নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও হিসেবে পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করত। কে কোন উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবেন, তা বিভাগীয় কমিশনার নির্ধারণ করে দিতেন।

এবার নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের পদায়নকৃত উপজেলা নির্ধারণ করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইউএনওদের তাঁদের নিজ অধিক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় ৩০ নভেম্বর থেকে তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

বদলিকৃত কর্মকর্তাদের দপ্তর বা কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ দিতে দরখাস্ত আহ্বান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।

আজ বুধবার সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সভায় অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠানোর জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এর আগে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রধান বিচারপতির সদয় পরামর্শ যাচনা করেন।

ব্যাংক ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনে কড়াকড়ি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।

গতকাল বুধবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি শর্ত আরোপ-সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নির্দেশনা জারি হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একান্ত জরুরি কারণ ছাড়া ব্যাংক, আইআরডি ও এনবিআরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে যাতে সবাই এ বিষয়ে অবহিত থাকে, সে লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনার সঙ্গে মানিয়ে ভবিষ্যৎ বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় স্পষ্ট করা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ সফরে যাবেন না। বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একই শর্ত এনবিআর ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা না মানার ঘটনা ধরা পড়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তবে অপরিহার্য কারণে প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের অনুমোদন থাকলে কিংবা নির্বাচিত ব্যক্তি বিদেশ যেতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকা খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও জরুরি দাপ্তরিক কাজ।

অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারীকে চেনেন না আলী রীয়াজ: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২০
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার বিষয়টির দিকে গভীরভাবে নজর রাখছে এবং এই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

আজ বুধবার ‘মানহানিকর বক্তব্য প্রচার বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজের বিবৃতি’ শিরোনামে এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব কথা বলেছে। অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারী গতকাল মঙ্গলবার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এই অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছে প্রেস উইং।

বার্তায় বলা হয়েছে, অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, তিনি এ বক্তব্য প্রচারকারী নারীকে চেনেন না। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্কের বিষয়ে যেসব দাবি করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ ধরনের মিথ্যা বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

এ ধরনের বক্তব্য অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। অন্যথায় এসব মানহানিকর, আপত্তিকর ও চরিত্রহননের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান করা হয়েছিল অধ্যাপক আলী রীয়াজকে।

ওই ছয়টি কমিশন প্রতিবেদন দেওয়ার পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, তার সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রায় আট মাস আলোচনা করে গত অক্টোবরে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এ কমিশন গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিকল্প দুটি সুপারিশ জমা দেয়। তার ভিত্তিতে ১৩ নভেম্বর ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ জারি করে সরকার।

অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমা বাদ, আজ রাত ১২টা থেকে সব প্রবাসী ভোটারের নিবন্ধন শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ কথা জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

ইসির সিনিয়র সচিব বলেন, ‘১৮ নভেম্বর প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়েছে। সে সময় বিশ্বকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ৫ দিন করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখন থেকে সেই অঞ্চলভিত্তিক সীমাবদ্ধতা এবং পাঁচ দিনের সময়সীমা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজ বুধবার রাত ১২টার পর প্রবাসীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে, যেকোনো সময় নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সারা বিশ্বের প্রবাসীরা নিবন্ধন করতে পারবেন।’

আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘নিবন্ধন উন্মুক্ত করার ফলে কিছু কারিগরি ত্রুটি বা হিকআপ হতে পারে। যেমন, কিছু জায়গায় ওটিপি পৌঁছায়নি—এমন সমস্যা আমরা পেয়েছি। যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। আমাদের টেকনিক্যাল সহকর্মীরা আশ্বস্ত করেছেন যে যেসব সমস্যা আসবে, তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।’

মক ভোটিংয়ের বিষয়ে সচিব বলেন, ‘আগামী শনিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মক ভোটিং আয়োজন করা হবে। শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমরা এই মক ভোটিং (রিহার্সাল) পরিচালনা করব। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, তাই পুরো প্রক্রিয়া আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে আমরা আগেই অভিজ্ঞতা ঝালাই করে নিতে চাই।’

পোস্টাল ভোটের অ্যাপ উদ্বোধন আজ, নিবন্ধন করবেন যেভাবেপোস্টাল ভোটের অ্যাপ উদ্বোধন আজ, নিবন্ধন করবেন যেভাবে

এই মক ভোটিংয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো লাগবে কি না, কোথাও সমন্বয় প্রয়োজন কি না, ভোটকক্ষ ও জনবল বাড়বে কিনা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ইসির সিনিয়র সচিব আরও বলেন, ‘গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হওয়ার অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। আভাস পাওয়ার পর থেকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। কাগজে-কলমে ও মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতিও আগেই শুরু করা হয়েছে। আমরা অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে কাজ এগিয়ে রাখছি।’

