Ajker Patrika
জাতীয়

১৬ মে চাঁদপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

চাঁদপুর প্রতিনিধি
১৬ মে চাঁদপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৬ মে চাঁদপুর সফরে আসবেন। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়ক মেরামত করা হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সফরে প্রধানমন্ত্রী একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন। এরপর একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে।

চাঁদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে জেলা বিএনপির শীর্ষ নেতাদের নিয়ে শনিবার (২ মে) সকালে চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠ ও পৌর অডিটরিয়ামসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন সংসদ সদস্য শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক। এ সময় সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোর অবকাঠামো, নিরাপত্তা ও জনসমাগম ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে একই দিন সংসদ সদস্য সদরের রামপুর ও শাহমাহমুদপুর ইউনিয়নের বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করেন।

এর আগে চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহমাহমুদপুর ইউনিয়নের ঘোষেরহাট এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর খাল পুনঃখনন উদ্বোধনস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক এমপি, জেলা প্রশাসক (ডিসি) আহমেদ জিয়াউর রহমান ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম এন জামিউল হিকমা।

জেলা বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একসময় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজে উপস্থিত থেকে শাহমাহমুদপুর ইউনিয়নের ঘোষেরহাট এলাকার এই খালটির খননকাজের উদ্বোধন করেছিলেন। দীর্ঘ সময় অবহেলায় পড়ে থাকা খালটি এখন পুনরায় খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।

বিষয়:

চাঁদপুরতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর স্থাপনসহ যেসব প্রস্তাব থাকছে ডিসি সম্মেলনে

নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর স্থাপনসহ যেসব প্রস্তাব থাকছে ডিসি সম্মেলনে

১৬ মে চাঁদপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

১৬ মে চাঁদপুর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

ডিসি সম্মেলন শুরু আজ, উঠবে ৪৯৮ প্রস্তাব

ডিসি সম্মেলন শুরু আজ, উঠবে ৪৯৮ প্রস্তাব

হাওরাঞ্চল: ফের বৃষ্টি, বাঁধ ভেঙে ডুবছে ধান

হাওরাঞ্চল: ফের বৃষ্টি, বাঁধ ভেঙে ডুবছে ধান