দেশে পৌঁছেছে ১ লাখ ৪০ হাজার পোস্টাল ব্যালট

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ এখন প্রবাসীদের মধ্যেও। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইতিমধ্যে ব্যালট পেপার দেশে পাঠানো শুরু করেছেন। নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭৬৩ জন প্রবাসীর ব্যালট বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনবিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান শুক্রবার রাতে সর্বশেষ তথ্য গণমাধ্যমকে জানান। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রবাসীদের ঠিকানায় ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লাখ ১৬ হাজার ৭ জন প্রবাসী ভোটার সফলভাবে তাঁদের ব্যালট গ্রহণ করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৫৮৭ প্রবাসী ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ভোট দেওয়ার পর ৪ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জন সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা নির্ধারিত ডাকবাক্সে তাঁদের ব্যালট জমা দিয়েছেন।

শুধু প্রবাসী নয়, দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা পোস্টাল ব্যালটের জন্য যোগ্য, তাঁদের মধ্যেও ব্যালট বিতরণ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানায়, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে (আইসিপিভি) নিবন্ধনকারী ২ লাখ ৬৯ হাজার ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে।

ইসির তথ্যমতে, শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত দেশের ভেতর ৩ হাজার ৭৪৮ জন ভোটার ব্যালট পেপার গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ২ হাজার ৪২২ জন ভোটার ভোটদান সম্পন্ন করেছেন এবং ১ হাজার ১৪৯ জন তাঁদের ব্যালট পোস্ট অফিসে জমা দিয়েছেন।

সালীম আহমাদ খান আরও জানান, এবারের নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যবহার ভোটারদের অংশগ্রহণ সহজতর করেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দেওয়ার জন্য দেশে ও বিদেশে মিলিয়ে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৪ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন।

বিষয়:

প্রবাসীবাংলাদেশিভোটজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
