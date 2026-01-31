শিপিং করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপকের নানান দুর্নীতি

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) মহাব্যবস্থাপক (শিপ পার্সোনেল/চলতি দায়িত্ব) জিয়াউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে বহুমাত্রিক দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিএসসির এই মহাব্যবস্থাপক ও তাঁর স্ত্রীর নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ মিলেছে সংস্থাটির প্রাথমিক অনুসন্ধানে। দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালে কেনা নতুন পাঁচটি জাহাজসহ ‘বাংলার অগ্রগতি’ ও ‘বাংলার অগ্রযাত্রা’ জাহাজের ড্রাই ডকিং কার্যক্রমে টেন্ডার (দরপত্র) প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বিল পরিশোধ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। নির্ধারিত বিলের বাইরে অতিরিক্ত ক্রয় ও ব্যয়ের তথ্য গোপন রাখা হয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। এসব অনিয়মের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রয়েছে বলেও জানায় সূত্রটি।
দুদক বলছে, জাহাজ বহরের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, জেনারেটর ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্লাস সার্টিফিকেট নবায়ন, বিস্ফোরণ-সংক্রান্ত পিঅ্যান্ডআই ক্লাবের সার্ভে রিপোর্টসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম ও প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও দুর্নীতির সুস্পষ্ট আলামত রয়েছে বলেও মনে করে দুদক।
দুদকের অভিযোগে আরও বলা হয়, জিয়াউর রহমান চৌধুরী দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের নামে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। এর বিপরীতে সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এসব বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ (জিও), ভ্রমণ ব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচে স্বচ্ছতা নেই এবং প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
অন্যদিকে, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন থেকে অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট সব নথি ও তথ্য চেয়েছে দুদক। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজ ‘বাংলার জ্যোতি’তে তেল চুরিসংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত মো. জিয়াউর রহমান চৌধুরীর দাপ্তরিক বিদেশ ভ্রমণের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশ (জিও), ভ্রমণকালীন বিমানভাড়া, ভাতা ও অন্যান্য খরচ বাবদ সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করা অর্থের খাতভিত্তিক হিসাব।
পাশাপাশি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলার জ্যোতি জাহাজের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত খাতভিত্তিক হিসাব, ব্যয়ের ভাউচার, বিল ও আর্থিক নথি তলব করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে পাঁচটি নতুন জাহাজসহ বাংলার অগ্রগতি ও বাংলার অগ্রযাত্রা জাহাজের ড্রাই ডকিং কার্যক্রমে প্রাক্কলন, অর্থ বরাদ্দ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, প্রাপ্ত দরপ্রস্তাব, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যাদেশ, চুক্তি, পরিমাপ বহি, পরিশোধিত বিল-ভাউচারসহ সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র চাওয়া হয়েছে।
একই সঙ্গে, জাহাজের ড্রাই ডকিং-সংক্রান্ত বিএসসির নীতিমালা, বিদেশে জাহাজ অবস্থানকালে বিএসসির প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের তালিকা, তাদের ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিবরণ, জাহাজ বহরের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত টেন্ডার নথি, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলার জ্যোতি ও বাংলার সৌরভ জাহাজে জেনারেটর ক্রয়, সংযোজন ও মেরামতসংক্রান্ত ব্যয়ের তথ্য, ওই দুই জাহাজের ক্লাস সার্টিফিকেটের মেয়াদ, বাতিল ও নবায়নের বিবরণ, বিস্ফোরণ-সংক্রান্ত পিঅ্যান্ডআই ক্লাবের সার্ভেয়ার প্রতিবেদনের ছায়ালিপি এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথির কপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য নিতে একাধিকবার চেষ্টা করেও জিয়াউর রহমানের চৌধুরীর মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।
অভিযোগ অনুসন্ধানের বিষয়ে দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান শাখার একটি টিম কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের উপপরিচালক আকতারুল ইসালম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, জিয়াউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যদের নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়টিও অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়েছে।
ইতিমধ্যে দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল এসব অনিয়মের বিষয় খতিয়ে দেখতে কাজ করছেন। এই টিমের অন্য সদস্যরা হলেন উপসহকারী পরিচালক ইমরান আকন ও আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ।
গণভোটের প্রচার নিয়ে হঠাৎ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্দেশনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। ফলে গণভোটের প্রচারের আইনি অবস্থান পর্যালোচনা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ গায়ানার রাজধানী জর্জটাউনে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বা ফার্স্ট সেক্রেটারি পর্যায়ের একটি নতুন কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাংলাদেশি দূতাবাস ও মিশনসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় জনবল১০ ঘণ্টা আগে
নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নসহ সাত দফা দাবি আদায়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। দাবি মানা না হলে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে ভুখা মিছিল করার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। এর আগে ১ থেকে ৩১২ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে যে কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ চোখে পড়লে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে অবহিত করার জন্য সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে