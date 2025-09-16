Ajker Patrika
> জাতীয়

ভাঙ্গার সীমানা পুনর্নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে ইসিকে ডিসির চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ৫০
ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের জোড় তৎপরতার মধ্যেই হঠাৎ সড়কে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের জোড় তৎপরতার মধ্যেই হঠাৎ সড়কে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে জাতীয় সংসদীয় আসন ফরিদপুর-৪-এ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা। গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে এমন অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, ফরিদপুর-২ এবং ফরিদপুর-৪-এর সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ওই তালিকায় ফরিদপুর-৪-এর অন্তর্গত দুটি ইউনিয়ন (আলগী ও হামিরদী) ফরিদপুর-২-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নসহ ভাঙ্গা উপজেলার সাধারণ জনগণ ওই আসনবিন্যাস বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে থাকে।

ফলে ক্রমান্বয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। সর্বশেষ ১৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভকারীরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, ভাঙ্গা থানা, হাইওয়ে পুলিশের কার্যালয় ও সরকারি গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে রাখে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার কারণে সাধারণ জনগণকে তীব্র ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবির সমর্থনে কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

ভাঙ্গায় চলমান অবরোধ অবিলম্বে তুলে না নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাভাঙ্গায় চলমান অবরোধ অবিলম্বে তুলে না নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা থেকে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করে সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণের বিষয় দুটি সংসদীয় আসনের জনগণ মেনে নিতে পারেনি। এ দুই আসনের সর্বস্তরের জনগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মর্মে জানা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা না হলে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বড় ধরনের অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

চিঠি

ফরিদপুর-২ (নগরকান্দা ও সালথা) এর অন্তর্গত ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন আলগী ও হামিরদীকে ফরিদপুর-৪-এর (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) মধ্যে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হয় ওই চিঠিতে।

বিষয়:

ফরিদপুরজেলা প্রশাসকইসিডিসিনির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

সম্পর্কিত

ভাঙ্গার সীমানা পুনর্নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে ইসিকে ডিসির চিঠি

ভাঙ্গার সীমানা পুনর্নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে ইসিকে ডিসির চিঠি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ফের বাড়ল

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ফের বাড়ল