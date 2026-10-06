এনসিটিবিতে দুদকের অভিযান

২০২৭ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্রে অনিয়মের অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) এনফোর্সমেন্ট অভিযান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) দুদকের সহকারী পরিচালক নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি দল রাজধানীতে এনসিটিবির কার্যালয়ে এ অভিযান শুরু করে।
দুদকের অভিযোগ, পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্রে এনসিটিবির প্রাক্কলিত দর ঠিকাদারদের কাছে আগেই ফাঁস করা হয়েছে। পরে প্রাক্কলিত দর বাড়িয়ে ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশ ও সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।
এভাবে ঠিকাদারদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ দেওয়া হলে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থের ক্ষতি হতে পারে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই করতে দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম এনসিটিবিতে যায়। অভিযানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।
দুদকের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ আজকের পত্রিকাকে অভিযানের বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অভিযোগের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হচ্ছে।
অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দুদক সূত্রে জানা গেছে।
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