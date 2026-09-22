এমপি নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা তদন্ত করবে ডিবি

সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) গাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়মের আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলাটি তদন্ত করবে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
গত রোববার মরিয়মের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা করেন। পরে ডিবির হাতে তদন্তভার ন্যস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি আজ মঙ্গলবার নিশ্চিত করেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ইবনে মিজান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন এই মামলার তদন্ত করছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ।
ডিএমপির শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, মরিয়মের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলাটি গতকাল সোমবার রাতে শেরেবাংলা নগর থানা থেকে ডিবিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। আজ মামলার নথিপত্র ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গত রোববার সন্ধ্যায় সংসদ ভবনের সামনে ন্যাম ভবনের পাঁচ নম্বর ভবনের একটি ফ্ল্যাট থেকে মরিয়ম খাতুনের (১৯) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফ্ল্যাটটি গাজী নজরুলের এবং তিনি এই ফ্ল্যাটে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। ফ্ল্যাটটির একটি কক্ষের দরজা ভেঙে মরিয়ম খাতুনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই দিন রাতেই মরিয়ম বেগমের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ মেয়ের আত্মহত্যার পেছনে প্ররোচনার অভিযোগ এনে মামলা করেন। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়। সেখানে এমপি গাজী নজরুল ও তাঁর প্রথম স্ত্রী মাকসুদা বেগমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে রিমান্ডে নেওয়া হয়। অপর আসামি মরিয়মের মামা মো. ওবায়দুর রহমানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
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