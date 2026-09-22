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ফায়ার সার্ভিসের নতুন ডিজি সুলতানুল আফরীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফায়ার সার্ভিসের নতুন ডিজি সুলতানুল আফরীন

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুল আফরীন জুনাইনকে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

এই সেনা কর্মকর্তাকে প্রেষণে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামালকে সেনাবাহিনীতে ফেরাতে তাঁর চাকরি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নিয়োগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ফায়ার সার্ভিসপ্রজ্ঞাপন
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