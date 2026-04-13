Ajker Patrika
ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ। ফাইল ছবি

গুম ও খুনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সে সঙ্গে তাঁকে দুই দিন জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার মামুন খালেদকে হাজির করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন।

চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে যে গুম-খুন, আয়নাঘর এবং বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তার অনেকগুলোর সঙ্গে মামুন খালেদ জড়িত। সে কারণে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তাঁকে গত ২৫ মার্চ আটক করে ডিবি। পরে ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে গত ২৯ মার্চ আবেদন করে প্রসিকিউশন। আবেদনের পর ওই দিন ট্রাইব্যুনাল তাঁকে হাজির করতে নির্দেশ দেন।

মামলাগুমডিজিএফআইখুনগোয়েন্দা সংস্থা
গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

তিন মাস সরকারি জ্বালানি নেবেন না তথ্যমন্ত্রী

ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

পুলিশ কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করছে সরকার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যার যার ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে: প্রধানমন্ত্রী