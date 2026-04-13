ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

গুম ও খুনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সে সঙ্গে তাঁকে দুই দিন জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার মামুন খালেদকে হাজির করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন।
চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে যে গুম-খুন, আয়নাঘর এবং বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তার অনেকগুলোর সঙ্গে মামুন খালেদ জড়িত। সে কারণে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তাঁকে গত ২৫ মার্চ আটক করে ডিবি। পরে ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে গত ২৯ মার্চ আবেদন করে প্রসিকিউশন। আবেদনের পর ওই দিন ট্রাইব্যুনাল তাঁকে হাজির করতে নির্দেশ দেন।
