স্ত্রী-ছেলেসহ সাবেক মন্ত্রী রুহুল হকের ২৯ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক, তাঁর স্ত্রী ইলা হক ও ছেলে জিয়াউল হকের ২৯ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছেন। দুদকের সরকারি পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান সাবেক মন্ত্রী রুহুল হক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন।

আবেদন অনুযায়ী, রুহুল হকের ৩৯টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১৬ কোটি ৭৭ লাখ ৬১ হাজার ৮০ টাকা ৫৫ পয়সা, ইলা হকের দুটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১৭ লাখ ৩২ হাজার ৭৭৮ টাকা ২১ পয়সা ও জিয়াউল হকের ১৫টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১ কোটি ৯০ লাখ ৩২ হাজার ৯৬০ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, রুহুল হক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অবৈধ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা তাঁদের ব্যাংক হিসাব থেকে শত শত কোটি টাকা লেনদেন করেছেন এবং অর্থ পাচার করেছেন। এসব অভিযোগ তদন্ত করছে দুদক।

তদন্তকালে জানা গেছে, তাঁরা তাঁদের ব্যাংক হিসাবে থাকা বিপুল পরিমাণ অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। অভিযোগ তদন্তের স্বার্থে তাঁদের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট তাঁদের এসব ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে।

বিষয়:

দুর্নীতিস্বাস্থ্যমন্ত্রীবিচারকআদালতদুদক
