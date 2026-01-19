Ajker Patrika
জাতীয়

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা নিয়ে আসছেন প্রধান উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা নিয়ে আসছেন প্রধান উপদেষ্টা
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জাতির উদ্দেশে ‘বার্তা’ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তাঁর এই বার্তা প্রচার করা হবে।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) প্রেস উইং থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস উইং জানায়, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বার্তাটি সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে।

বিষয়:

নির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
