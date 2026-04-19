Ajker Patrika
জাতীয়

বাস-লঞ্চ ভাড়া কমিটি পুনর্গঠনের দাবি যাত্রী কল্যাণ সমিতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাস ও লঞ্চ ভাড়া নির্ধারণ কমিটি পুনর্গঠনের দাবিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) বিকেলে মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের কাছে এ স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনটির প্রতিনিধিরা।

স্মারকলিপিতে বাস ও লঞ্চ মালিক সমিতি এবং শ্রমিক ফেডারেশনের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতে যাত্রী ও ভোক্তা প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে ভাড়া নির্ধারণ কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনটির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সড়ক ও নৌ-পরিবহন খাতে ভাড়া নির্ধারণসহ বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রভাব বেশি থাকায় যাত্রীস্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। এতে করে সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়েছে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তাদের দাবি, ভাড়া নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে একটি পক্ষ প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের প্রস্তাবই কার্যত চূড়ান্ত করতে পারছে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নতুন করে ভাড়া বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা যাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ভোক্তা অধিকার নীতির আলোকে স্বচ্ছ ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাড়া নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালুর দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি আশা প্রকাশ করে, সরকার জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাস ও লঞ্চ ভাড়া নির্ধারণ কমিটি পুনর্গঠন করবে এবং যাত্রীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

