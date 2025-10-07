Ajker Patrika
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে বাংলাদেশের দুর্নীতির তথ্য বিভ্রান্তিকর: টিআইবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্রিটিশ দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দুর্নীতির ধারণা সূচক-সংক্রান্ত তথ্য ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ বলছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি মনে করছে, আন্তর্জাতিক ওই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ‘ভুল-বোঝাবুঝির ঝুঁকি’ সৃষ্টি করতে পারে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক বিবৃতিতে এসব কথা জানায় টিআইবি।

বিবৃতিতে বলা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বিএনপির শাসনামলের সময় দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ‘সর্বনিম্ন’ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়, যা সঠিক নয়। ১৯৯৫ সাল থেকে টিআই (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ প্রথম এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০১ সালে এবং প্রথমবার তালিকায় অবস্থান ছিল সর্বনিম্ন। এরপর ২০০৫ সাল পর্যন্ত সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তনশীল হলেও ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে ভুলভাবে পাঁচ বছরের জন্য সর্বনিম্ন অবস্থান দেখানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, সিপিআই নির্ণয়ে টিআই কোনো ভূমিকা পালন করে না। তাদের গবেষণার তথ্য বা বিশ্লেষণ সিপিআইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতো, টিআইবিও দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে।

বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকদের সরাসরি অবহিত করে ‘ভুল তথ্য’ সংশোধনের অনুরোধ জানায় টিআইবি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম ও পাঠকেরা ভুল তথ্য থেকে বিভ্রান্ত হবেন না বলে আশা সংস্থাটির।

