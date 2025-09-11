ফরিদপুরে রেল অবরোধ, কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের দাবিতে ফরিদপুরের মোকসেদপুর এলাকায় রেললাইন অবরোধ করেছে স্থানীয়রা। এতে ভাঙ্গা হয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। এই রুটে কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে রেললাইন অবরোধ করা হয়েছে বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছে রেলওয়ের কন্ট্রোল অফিস পাকশী।
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ৪ নম্বর সংসদীয় আসন থেকে ২ নম্বর আসনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে টানা তৃতীয় দিনের মতো মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমলাপুর রেলস্টেশনে স্টেশন ম্যানেজার মো. সাজেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কমলাপুর থেকে পদ্মা সেতু রুটে খুব বেশি ট্রেন চলাচল করে না। সকালে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে গেছে। তবে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন। ওই ট্রেনটি অবরোধে আটকা পড়েছে, এখনো ঢাকায় আসেনি, ফলে ট্রেনটি ছাড়তে পারছি না। রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকল্প রুটে ঢাকায় আনা হচ্ছে। কমলাপুর থেকে ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সময় বেলা ৩টা ১০ মিনিটে দেওয়া হয়েছে। ভাঙ্গা রুটের ট্রেনগুলো যশোর, রাজবাড়ী হয়ে ঢাকায় আনা হচ্ছে।’
ঢাকা-খুলনা রুটের রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস যথাসময়ে স্টেশন থেকে ছাড়তে না পারায় যাত্রীদের ভোগান্তি বেড়েছে কমলাপুর রেলস্টেশনে। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও ট্রেন ছাড়ছে না, ফলে যাত্রীদের অনেকে পরিবার-পরিজন ও মালপত্র নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় রয়েছেন।
এদিকে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে সুন্দরবন, রূপসী বাংলা, মধুমতি ও বেনাপোল এক্সপ্রেস এবং নকশি কাঁথা কমিউটার ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে সকালে দুটি, বাকিগুলো দুপুরে ও রাতে ছেড়ে যায় কমলাপুর থেকে। ফলে এখনো কোনো ট্রেনের যাত্রা বাতিল হয়নি।
