আইজিপির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শারলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার বিকেলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে ফরাসি ন্যাশনাল পুলিশ ও জেন্ডারমেরির সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা, বাংলাদেশের নির্বাচনপূর্ব নিরাপত্তা ইস্যু এবং বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
আজ সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ পুলিশের সামগ্রিক সক্ষমতা উন্নয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রম তুলে ধরে আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশ সদস্যদের নিবিড় ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারসহ সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
আইজিপি আরও বলেন, বিদেশি পর্যবেক্ষক ও কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ প্রটোকল নেওয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিন্তে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
রাষ্ট্রদূত সন্ত্রাস দমন, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ তদন্ত, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে উভয় দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স নিরাপত্তা খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়কে আরও সুসংহত করতে আগ্রহী।
এ ছাড়া বৈঠকে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থার মূলনীতি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পুলিশকে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ। আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে জার্মান রাষ্ট্রদূত বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণের জন্য প্রধান বিচারপতির নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সেসব বাস্তবায়নের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন, আগামী দিনগুলোতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বর্তমান প্রধান বিচারপতির দেখানো পথ ভবিষ্যতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।
সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে শক্তিশালী বিচার বিভাগ গঠনে জার্মানি বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলে প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করেন রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ। প্রধান বিচারপতি জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন মর্মে অবহিত করেন। সে সঙ্গে উভয় দেশের বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারে থাকা পাঁচজন বন্দীর অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। তাঁদের মুক্তির আদেশ জারি করেছে কারা অধিদপ্তর।
কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া ও উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ জানান, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লঘু অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্য থেকে পাঁচজনের সাজা মওকুফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদেশ প্রাপ্তির পর থেকে তাঁদের মুক্তির প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে।
জান্নাত-উল ফরহাদ আরও জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দয়া প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।
শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, এ মামলায় আসামি দুজন। এর মধ্যে জয় পলাতক। অপর আসামি সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। তিনি জয়কে হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনা চান। পরে ট্রাইব্যুনাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন। সে সঙ্গে এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করে দেন।
চানখাঁরপুলের মামলায় যুক্তিতর্ক ১৫ ডিসেম্বর
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষে সাফাই সাক্ষ্য শেষ হয়েছে। এ মামলায় যুক্তিতর্কের জন্য ১৫ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
এ মামলায় আট আসামির বিরুদ্ধে গত ১৪ জুলাই অভিযোগ গঠন করা হয়। আট আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার থাকা শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, সাবেক কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। আর পলাতক রয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আক্তারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল।
মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বুধবার ট্রাইব্যুনাল-১ এ দিন ধার্য করেন।
এর আগে তাঁদের কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। দুজনের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।
শুনানিতে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি চান মনসুরুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করতে হলে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিতে হয়। পরে বার কাউন্সিলে আবেদন করতে হয়।
তবে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, বার কাউন্সিল অনুমতি দিলে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারে। আগে বার কাউন্সিলের অনুমতি লাগবে। তাই এ বিষয়ে আইন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পর্যায়ে আদেশ দেবেন বলে জানান ট্রাইব্যুনাল।
